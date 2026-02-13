إنجاز إماراتي.. «ملهان» يتصدر التصنيف الدولي لشباب الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

واصل نجم منتخب الإمارات للريشة الطائرة، ريان ملهان، تألقه اللافت على الساحة الدولية، بعدما تصدّر التصنيف الدولي لفئة الشباب الصادر حديثاً عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF)، وذلك عقب فوزه المستحق مؤخراً بلقب بطولة هنغاريا الدولية للشباب والمعتمدة من الاتحاد الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة متميزة من النجاحات القارية والدولية، حيث سبق لريان ملهان أن أحرز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، إضافة إلى الميدالية البرونزية في بطولة آسيا تحت 15 سنة لعام 2024، مؤكّداً مكانته بين نخبة لاعبي القارة في فئته العمرية.

منظومة وطنية لصناعة الأبطال

يعكس هذا التفوق ثمرة الجهود المتكاملة التي تبذلها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، لا سيما بعد إطلاق مسار البطل الرياضي في أواخر العام الماضي، والذي يُعد إطاراً وطنياً متكاملاً لاكتشاف ورعاية وصقل المواهب الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تقوم لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوي العالي بدور محوري في دعم مسيرة اللاعب، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تشمل الدعم الفني وبرامج اللياقة البدنية المتخصّصة، وذلك عبر مركز الريشة الطائرة للتميّز.

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية اجتماعًا فنياً متخصصاً مع النجم العالمي أندريس أنتونسن، المصنّف عالمياً رقم 3 في تصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وبطل الألعاب الأوروبية عام 2019 م وبطل أوروبا لعامي 2021-2024 – وبرونزية في بطولات العالم (2021-2023-2025) وجاء اللقاء على هامش بطولة الريشة الطائرة للمواهب الرياضية التي اختُتمت مؤخراً، بهدف دعم الجوانب الفنية للاعب وتعزيز فرص وصوله إلى المستويات العالمية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية الوطنية في الاستثمار بالمواهب الرياضية، مشيراً إلى أن ما يحققه ريان ملهان هو نتاج عمل مؤسسي متكامل، ويؤكد فاعلية برنامج «مسار البطل الرياضي» في إعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في أعلى المستويات الدولية.

من جانبها، أعربت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدة أن النتائج التي يحققها اللاعب تعكس التطور المتسارع لرياضة الريشة الطائرة في الدولة، مشيرة إلى أن ريان ملهان يمثل نموذجاً مشرفًا للاعب الإماراتي الطموح، وأن ما يحققه اليوم هو ثمرة تخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود بين الاتحاد واللجان المختّصة.