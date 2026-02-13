السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لتأمين طواف الإمارات

شرطة رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لتأمين طواف الإمارات
13 فبراير 2026 15:23

رأس الخيمة (وام)
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استعدادها لتأمين إجراءات المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2026 للرجال، التي تستضيفها الإمارة في 18 فبراير الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، وذلك من خلال جاهزية خطتها الأمنية على خط سير مرحلة الطواف البالغ طولها 183 كيلومتراً، مروراً بجميع النقاط الأمنية لدى مداخل ومخارج الطرق المختلفة.
وقال العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، رئيس لجنة الفعاليات إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين الجولة الثالثة من الطواف، التي ستنطلق في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء المقبل 18 فبراير الجاري وتنتهي في مساء اليوم ذاته، وبناء عليه سيجرى توزيع نقاط ومهام الدوريات الأمنية والمرورية من نقطة الانطلاق، وصولاً إلى خط النهاية بما يعزّز من الحفاظ على سلامة المشاركين في السباق.
جاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي لاستضافة الحدث، وضم الجهات المشرفة، شرطة رأس الخيمة، وهيئة تنمية السياحة، ودائرة البلدية، ودائرة الخدمات العامة، والجهة المنظمة.
ودعا الزعابي، الجمهور إلى التعاون مع رجال الشرطة بالوقوف على جوانب الطرق وحث السائقين على الالتزام بالتعليمات الإرشادية، تحقيقاً للانسيابية المرورية وإسهاماً في إنجاح الحدث العالمي.

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يهنئ «إثارة» بإنجاز جائزة الاتحاد للطيران لـ«الفورمولا- 1»
ذيبان المهيري يحصد ذهبية «الدراجات اليدوية» في «ألعاب الماسترز»
شرطة رأس الخيمة
مجلس أبوظبي الرياضي
طواف الإمارات
الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©