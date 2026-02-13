شرطة رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لتأمين طواف الإمارات

رأس الخيمة (وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استعدادها لتأمين إجراءات المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2026 للرجال، التي تستضيفها الإمارة في 18 فبراير الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، وذلك من خلال جاهزية خطتها الأمنية على خط سير مرحلة الطواف البالغ طولها 183 كيلومتراً، مروراً بجميع النقاط الأمنية لدى مداخل ومخارج الطرق المختلفة.

وقال العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، رئيس لجنة الفعاليات إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين الجولة الثالثة من الطواف، التي ستنطلق في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء المقبل 18 فبراير الجاري وتنتهي في مساء اليوم ذاته، وبناء عليه سيجرى توزيع نقاط ومهام الدوريات الأمنية والمرورية من نقطة الانطلاق، وصولاً إلى خط النهاية بما يعزّز من الحفاظ على سلامة المشاركين في السباق.

جاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي لاستضافة الحدث، وضم الجهات المشرفة، شرطة رأس الخيمة، وهيئة تنمية السياحة، ودائرة البلدية، ودائرة الخدمات العامة، والجهة المنظمة.

ودعا الزعابي، الجمهور إلى التعاون مع رجال الشرطة بالوقوف على جوانب الطرق وحث السائقين على الالتزام بالتعليمات الإرشادية، تحقيقاً للانسيابية المرورية وإسهاماً في إنجاح الحدث العالمي.