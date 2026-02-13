السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الدراجات البارالمبية» على «الطريق الآسيوي» بـ4 ميداليات

«الدراجات البارالمبية» على «الطريق الآسيوي» بـ4 ميداليات
13 فبراير 2026 15:45

دبي (الاتحاد)
استهل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية "طريق"، والتي تختتم غداً في مدينة القصيم السعودية، بتحقيق أربع ميداليات في منافسات اليوم الأول، في تأكيد جديد على الحضور القوي لرياضة الدراجات الإماراتية على الساحة القارية.
ونجح أبطال الإمارات في حصد ميداليتين ذهبيتين عبر عبدالله سالم البلوشي في فئة (MC4)، وسلامة راشد الخاطري في فئة (WC5)، إلى جانب فضية سعيد راشد الظاهري في فئة (MH4)، وبرونزية أحمد محمد البدواوي في فئة (MC5)، ليضع المنتخب بصمته مبكراً في جدول الميداليات.
وتعكس هذه النتائج المستوى الفني المتصاعد للاعبي المنتخب والاستعدادات المكثفة التي سبقت البطولة، ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.
وأكد المدرب محمد المروي أن هذه البداية القوية تمثل امتداداً للإنجازات الأخيرة التي حققها المنتخب، مشيراً إلى أن الأداء يعكس روح الفريق والانضباط العالي لدى اللاعبين، وقال: "نحن سعداء بهذه الانطلاقة المميزة التي جاءت نتيجة عمل متواصل وجهود كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني".
وأضاف: "الإنجاز الذي تحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة كان دافعاً مهماً لمواصلة التطور، واليوم نرى ثمار هذا العمل من خلال الأداء والثقة داخل المنافسات. هدفنا الاستمرار بنفس التركيز لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة."
ويطمح منتخب الإمارات لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال باقي منافسات البطولة، في ظل تطلعات لتعزيز رصيد الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية.

