الكيومي تهدي «الريف العجبان» لقب السيدات في «أبوظبي للقدرة»

عصام السيد (أبوظبي)

فازت إسطبلات "الريف العجبان"، عبر فارستها آية علي الكيومي على صهوة «أتش سي بوترو رفيك»، بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في افتتاح فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة.

ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة 171 من نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب، بعدما قطعت المسافة الكلية للسباق، بزمن 3:19:33 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30:07 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليا فانديكرهوف، على صهوة «هيكلا دو باس فور» لإسطبلات «أف 3»، محققة 3:19:37 ساعة، فيما جاءت ثالثة الفارسة سارة علي الجهوري، على صهوة «مورو ليسرو» لإسطبلات «الوثبة»، محققة 3:19:48 ساعة.

وتم تقسيم مسافة سباق السيدات البالغة 100 كلم، إلى 4 مراحل، وتدرجت البطلة آية من المركز السادس ثم الثاني، وتراجعت قليلاً إلى المركز الثالث، قبل أن تحسم المركز الأول ببراعة في المرحلة الأخيرة.

من جانبها، أكدت آية علي الكيومي بطلة السباق على فخرها بتحقيق لقبها الأول في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بعد منافسة قوية مع الفارسات المشاركات في أجواء من التحدي حتى الأمتار الأخيرة.

وأشارت إلى أن الفوز باللقب الأول في مسيرتها برياضة القدرة، يعزز طموحها نحو المزيد من الألقاب في السباقات المقبلة، بدعم واهتمام إسطبلات الريف - العجبان، والتشجيع المستمر من والديها.

وأثنت بطلة السباق على الجهود الملموسة من قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بتنظيم السباقات، وتوفير أفضل الممارسات للمشاركة في السباقات، بما يسهم في تمكين الفارسات من القدرات التنافسية والمهارات المتطورة.

توج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.

وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة صباح الغد سباق كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ثاني فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، فيما يقام السباق المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام المهرجان يوم الأحد.

