فليك يرفض الأعذار بعد خسارة أتلتيكو «القاسية»

مدريد (د ب أ)

لم يبحث المدرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أعذار بعد هزيمة فريقه القاسية صفر/ 4 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وجاءت جميع أهداف فريق العاصمة الإسبانية الأربعة في الشوط الأول من عمر اللقاء، الذي جرى في مدريد، فيما قال المدرب الألماني للصحفيين: «لم نلعب جيداً». وفي الوقت نفسه، أعرب فليك عن استيائه من تأخر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل أن تحكم بإلغاء الهدف الذي أحرزه باو كوبارسي، لاعب الفريق الكتالوني، في الدقيقة 52.

وأضاف فليك: «أرى أنه من الجنون أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لتوضيح مثل هذا الموقف. سبع دقائق، فترة طويلة للغاية».

من جانبها، لم تظهر الصحافة الإسبانية رأفة بحامل اللقب، خاصة قرار فليك بإشراك مارك كاسادو أساسياً. وكتبت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية: «برشلونة لا يمكن التعرف عليه». أما صحيفة (سبورت) فذكرت أن «هانسي فليك عانى من شوط أول كارثي أمام أتلتيكو مدريد، ولا سبيل أمامهم لبلوغ نهائي الكأس إلا بمعجزة». ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب (كامب نو)، معقل برشلونة في الثالث من مارس المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو.