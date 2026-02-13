السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفاصلة الآسيوية» تؤجل قمة «الفرسان» و «الملك» محلياً

«الفاصلة الآسيوية» تؤجل قمة «الفرسان» و «الملك» محلياً
13 فبراير 2026 17:15

علي معالي (أبوظبي)
قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة الشارقة «الملك» مع شباب الأهلي، ضمن مباريات الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، والتي كان مقرراً لها مساء غد السبت، على صالة نادي الشارقة، وذلك لخوض «الفرسان»مباراة فاصلة مع العربي القطري الثلاثاء المقبل بدبي، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، وذلك بعد تفوق الفريق القطري في إياب ربع النهائي بالدوحة على شباب الأهلي بنتيجة 103-79، بينما كان شباب الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بدبي 107-88.
ويأتي قرار الاتحاد لمنح شباب الأهلي الفرصة المناسبة للاستعداد لهذه المباراة المرتقبة، في مسيرته الآسيوية، حيث دخل «الفرسان» في حالة تأهب قصوى لهذه المباراة بعد الأداء القوي الذي أظهره العربي والملقب بفريق «الأحلام»، ما يجعل من مواجهة «الفرسان» مساء الثلاثاء مصيرية وغاية في القوة، باعتبارها مفتاح التأهل للمربع الذهبي، والذي يلتقي فريق العُلا السعودي متصدر المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الـ 5 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم
سعيد بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©