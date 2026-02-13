«الفاصلة الآسيوية» تؤجل قمة «الفرسان» و «الملك» محلياً

علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة الشارقة «الملك» مع شباب الأهلي، ضمن مباريات الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، والتي كان مقرراً لها مساء غد السبت، على صالة نادي الشارقة، وذلك لخوض «الفرسان»مباراة فاصلة مع العربي القطري الثلاثاء المقبل بدبي، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، وذلك بعد تفوق الفريق القطري في إياب ربع النهائي بالدوحة على شباب الأهلي بنتيجة 103-79، بينما كان شباب الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بدبي 107-88.

ويأتي قرار الاتحاد لمنح شباب الأهلي الفرصة المناسبة للاستعداد لهذه المباراة المرتقبة، في مسيرته الآسيوية، حيث دخل «الفرسان» في حالة تأهب قصوى لهذه المباراة بعد الأداء القوي الذي أظهره العربي والملقب بفريق «الأحلام»، ما يجعل من مواجهة «الفرسان» مساء الثلاثاء مصيرية وغاية في القوة، باعتبارها مفتاح التأهل للمربع الذهبي، والذي يلتقي فريق العُلا السعودي متصدر المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي.