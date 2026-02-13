«الريشة الطائرة» يكرم المنتخب تثميناً لإنجازه المونديالي في خورفكان



علي معالي (دبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة اجتماعاً برئاسة نورة الجسمي، تم خلاله مناقشة العديد من الأنشطة الخاصة بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، وفي بدايته هنأت نورة الجسمي فريق العمل بالاتحاد على الإنجازات الكبيرة التي تحققت مؤخراً، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، بالتتويج بذهبية وبرونزية كأس العالم بالهواء الطلق، التي جرت مؤخراً في خورفكان.

أكدت نورة الجسمي أن فوز منتخبنا باللقب المونديالي للريشة الطائرة في الهواء الطلق 2025 بمدينة خورفكان، يُعد إنجازاً وطنياً يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، كما هنأت اللاعب ريان ملحان بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المجر الدولية، والذي انعكس على تصنيفه الدولي ليرتقي إلى المركز الأول عالمياً لفئة الشباب تحت 19 عاماً، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل فخراً لدولة الإمارات.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه بالشكر إلى لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية على دعمهم وتشجيعهم للاعب، مؤكدين أن هذا الدعم كان له دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع أجندة المشاركات المقبلة على المستويين المحلي والدولي، والتي تضمنت بطولة ألعاب الماسترز 2026 في أبوظبي، والاستعداد للمشاركة في دورة ند الشبا الرمضانية خلال الفترة من 22 – 23 فبراير، إضافة إلى بطولة أوغندا الدولية خلال الفترة من 18 – 22 فبراير الجاري، وبطولة البرتغال الدولية خلال الفترة من 04 – 08 مارس المقبل، كما اطلع المجلس على العرض المقدم من د. أسماء سعيد خذيل، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والذي تناول مواءمة استراتيجية الاتحاد مع استراتيجية وزارة الرياضة، واستعرض مؤشرات الأداء لكل هدف ضمن خطط عمل اللجان، بما يعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، قام علي عبدالله درويش، بمشاركة مجلس الإدارة، بتكريم فريق الإمارات الفائز ببطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق، كما تم تكريم اللاعب ريان ملحان تقديراً لإنجازه العالمي وتصنيفه بالمركز الأول عالمياً لفئة الشباب تحت 19 عاماً.