السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريشة الطائرة» يكرم المنتخب تثميناً لإنجازه المونديالي في خورفكان

«الريشة الطائرة» يكرم المنتخب تثميناً لإنجازه المونديالي في خورفكان
13 فبراير 2026 17:50

 
علي معالي (دبي)
عقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة اجتماعاً برئاسة نورة الجسمي، تم خلاله مناقشة العديد من الأنشطة الخاصة بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، وفي بدايته هنأت نورة الجسمي فريق العمل بالاتحاد على الإنجازات الكبيرة التي تحققت مؤخراً، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، بالتتويج بذهبية وبرونزية كأس العالم بالهواء الطلق، التي جرت مؤخراً في خورفكان.
أكدت نورة الجسمي أن فوز منتخبنا باللقب المونديالي للريشة الطائرة في الهواء الطلق 2025 بمدينة خورفكان، يُعد إنجازاً وطنياً يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، كما هنأت اللاعب ريان ملحان بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المجر الدولية، والذي انعكس على تصنيفه الدولي ليرتقي إلى المركز الأول عالمياً لفئة الشباب تحت 19 عاماً، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل فخراً لدولة الإمارات. 
وتقدم مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه بالشكر إلى لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية على دعمهم وتشجيعهم للاعب، مؤكدين أن هذا الدعم كان له دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع أجندة المشاركات المقبلة على المستويين المحلي والدولي، والتي تضمنت بطولة ألعاب الماسترز 2026 في أبوظبي، والاستعداد للمشاركة في دورة ند الشبا الرمضانية خلال الفترة من 22 – 23 فبراير، إضافة إلى بطولة أوغندا الدولية خلال الفترة من 18 – 22 فبراير الجاري، وبطولة البرتغال الدولية خلال الفترة من 04 – 08 مارس المقبل، كما اطلع المجلس على العرض المقدم من د. أسماء سعيد خذيل، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والذي تناول مواءمة استراتيجية الاتحاد مع استراتيجية وزارة الرياضة، واستعرض مؤشرات الأداء لكل هدف ضمن خطط عمل اللجان، بما يعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، قام علي عبدالله درويش، بمشاركة مجلس الإدارة، بتكريم فريق الإمارات الفائز ببطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق، كما تم تكريم اللاعب ريان ملحان تقديراً لإنجازه العالمي وتصنيفه بالمركز الأول عالمياً لفئة الشباب تحت 19 عاماً.

أخبار ذات صلة
نورة الجسمي: تتويج أبطال الماسترز يعكس روح التحدي والشغف
سعيد بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان
الريشة الطائرة
تنس الطاولة والريشة الطائرة
نورة الجسمي
خورفكان
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©