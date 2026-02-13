السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أسطورة الكرة البلغارية «ستويتشكوف»: أبوظبي ألهمت الجميع في «ألعاب الماسترز»

أسطورة الكرة البلغارية «ستويتشكوف»: أبوظبي ألهمت الجميع في «ألعاب الماسترز»
13 فبراير 2026 18:00

 
أبوظبي (وام)
أكد أسطورة كرة القدم البلغارية خريستو ستويتشكوف، أن أبوظبي استطاعت أن تلهم الجميع بما قدمته في ألعاب الماسترز، وسط هذه المشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات والذين يمثلون مختلف دول العالم.
وقال ستويتشكوف في تصريح له على هامش مشاركته كسفير للحدث العالمي، والمستمر حتى 15 فبراير الجاري: «فخور بالغاية لما رأيته من بنية تحتية متطورة، ومشاركة واسعة من الرياضيين والرياضيات وخوضهم منافسات ألعاب الماسترز، أتوقع أن الأمر يؤكد مدى التطور والنجاح في القطاع الرياضي بالإمارات».
وتابع: «مشاركة هذا العدد الضخم من اللاعبين واللاعبات في مدينة واحدة أمر صعب للغاية لكن البنية التحتية المميزة في أبوظبي ساهمت في نجاح الحدث».
وتحدث نجم نادي برشلونة السابق عن كرة القدم وتطورها في الوقت الحالي، مؤكداً أنها تطوّرت كثيراً في ظل حجم الاستثمارات الكبير الذي طرأ عليها مقابل الفترة السابقة التي لعب خلالها.
وفيما يتعلق بكرة القدم في الشرق الأوسط، أشار إلى أنه يتابع تطورها منذ زيارته الأولى في ثمانينيات القرن الماضي مع منتخب بلغاريا، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي تحقق، ومؤكداً أهمية الاستثمار في أكاديميات الناشئين لتطوير المواهب المحلية وتعزيز ثقة اللاعبين الشباب بقدرتهم على النجاح.
وسبق أن قاد خريستو ستويتشكوف منتخب بلاده لتحقيق المركز الرابع في مونديال 1994، وتوّج حينها هدافاً للمونديال، ثم بالكرة الذهبية، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات مع برشلونة كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 1992.

