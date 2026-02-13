من هو المدرب الأفضل في تاريخ «الأسود الثلاثة»؟



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن المنتخب الإنجليزي تمديد عقد توماس توخيل حتى عام 2028، ما يضمن استمرار المدرب الألماني في قيادة الفريق بعد انتهاء كأس العالم القادمة 2026، ويأتي هذا الاتفاق قبل قرعة دوري الأمم الأوروبية، حيث سيتعرف منتخب الأسود الثلاثة على خصمه القادم.

وتولى توخيل المسؤولية في يناير 2025، وكان عقده في البداية قصير الأجل ويركز على كأس العالم 2026، إلا أن التقدم المحرز واستقرار المشروع دفعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تمديد عقده حتى بطولة أمم أوروبا 2028.

ولم يأتِ تمديد العقد من فراغ، ففي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم توخيل بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد، وجميعها تمر حالياً بمرحلة انتقالية أو تبحث عن الاستقرار على رأس الجهاز الفني.

وقاد توخيل منتخب إنجلترا حتى الآن في 10 مباريات، اثنتان منها وديتان دوليتان، و8 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم. ولم يخسر المدرب الألماني سوى مباراة واحدة مع منتخب الأسود الثلاثة، وكانت هزيمة مفاجئة بنتيجة 3-1 على أرضه أمام السنغال، يونيو الماضي.

وباستثناء ذلك، كان سجل المدرب الألماني مثالياً تقريباً، ويدخل المنتخب الإنجليزي بطولة كأس العالم الصيف المقبل، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، كأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وكانت بداية قوية للغاية للمدرب البالغ من العمر 52 عاماً، لكن الاختبارات الأكبر لم تأتِ بعد. فكيف يقارن سجل توخيل حتى الآن بسجلات مدربي إنجلترا الآخرين من حيث متوسط النقاط في المباراة الواحدة؟

وبمقارنة سجل مدربي المنتخب الإنجليزي مع توخيل، نرى أن البعض يردد مقارنة غير منصفة، بالقول بأن المدرب الوحيد الذي يملك معدل نقاط أعلى من توخيل مع منتخب إنجلترا هو سام ألاردايس، وهذا ليس دقيقاً تماماً، حيث تولى سام قيادة المنتخب في مباراة واحدة فقط - فوز على سلوفينيا - قبل إقالته. لذا، يبلغ معدل ألاردايس 3 نقاط في المباراة الواحدة، ولكن يجب أخذ هذا الرقم بحذر.

ويأتي توخيل في المرتبة التالية، وهو عملياً الأول، بمعدل 2.70 نقطة في المباراة الواحدة خلال 10 مباريات قاد فيها المنتخب. هذه بداية رائعة للمدرب الألماني، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار صغر حجم العينة.

ويليه في القائمة لي كارسلي - الذي تولى تدريب المنتخب لفترة قصيرة جداً أيضاً - حيث قاد 6 مباريات كمدرب مؤقت وحقق معدل 2.50 نقطة في المباراة الواحدة.

ويحتل المركز الرابع أول مدرب قاد المنتخب الإنجليزي لأكثر من 10 مباريات، وهو المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والذي حقق 2.19 نقطة في المباراة الواحدة من 42 مباراة، لكنه فشل فشلاً ذريعاً مع «الجيل الذهبي» للمنتخب الإنجليزي.

ويكمل جاريث ساوثجيت قائمة الخمسة الأوائل، بسجل رائع بلغ 2.08 نقطة في المباراة الواحدة من 102 مباراة قاد فيها المنتخب - كما قاد إنجلترا إلى نهائيين في بطولة أوروبا.

أفضل سجلات النقاط لكل مباراة لجميع مدربي إنجلترا

المباريات متوسط النقاط

1- سام ألاردس: 1 3.00

2- توماس توخيل: 10 2.70

3- لي كارسلي: 6 2.50

4- فابيو كابيلو: 42 2.19

5- جاريث ساوثجيت: 102 2.08

6- السير ألف رامزي: 113 2.07

7- روي هودسون: 56 2.02

8- سفين جوران إريكسون: 66 2.00

9- رون جرينوود: 54 2.00

10- جلين هودل: 28 1.96