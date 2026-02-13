فان دايك يتقدم في القائمة.. أفضل المدافعين الهدافين في تاريخ البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

قدم فيرجيل فان دايك أداء استثنائياً مع ليفربول في ملعب النور، مساء الأربعاء، مسجلاً هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 على سندرلاند، برأسية من ركلة ركنية، وكان ليفربول بحاجة ماسة إلى نتيجة إيجابية بعد تراجعه في سباق المراكز الخمسة الأولى، وتألق مدافعه الهولندي مجدداً، وبهذا الهدف، سجل فان دايك هدفه السابع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن أين يقع ترتيبه في قائمة أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج؟.

ويتصدر القائمة أسطورة تشيلسي جون تيري، الذي سجل 41 هدفاً في 492 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المركز الثاني، يأتي اسم من التسعينيات، وهو يان مارشال، مدافع ليستر سيتي السابق، الذي سجل 33 هدفاً في 157 مباراة.

وفي المركز الثالث، يأتي جاري كاهيل، مدافع إنجلترا وتشيلسي السابق، الذي سجل 28 هدفاً في 294 مباراة. أما فان دايك، فيحتل المركز الرابع في القائمة برصيد 27 هدفاً في 327 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الفرنسي ويليام جالاس المركز الخامس برصيد 25 هدفاً في 321 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي جوليون ليسكوت في المركز السادس برصيد 24 هدفاً في 288 مباراة، بينما يحتل مات إليوت المركز السابع برصيد 22 هدفاً في 199 مباراة. ويكمل لوران كوشيلني (22 هدفا)، وسامي هيبيا (22 هدفاً)، وكريج داوسون (21 هدفاً) قائمة العشرة الأولى.