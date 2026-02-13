كيليان مبابي.. أكثر من نصف فريق ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

أحياناً يمكن تلخيص كرة القدم في صورة، أو في إحصائية، أو في اسم، وهذا الموسم بالنسبة لريال مدريد، يحمل كيليان مبابي بصمة واضحة لا تخطئها العين، حيث سجل نجم ريال مدريد 38 هدفاً من أصل 79 هدفاً للفريق الملكي في جميع المسابقات هذا الموسم، كما يملك 5 تمريرات حاسمة.

وفي الدوري الإسباني، تبرز هذه الإحصائية بشكل لافت، 23 هدفا من أصل 49 هدفاً للفريق، أي ما يعادل أكثر من نصف من إجمالي أهداف الفريق الملكي (55%)، فأكثر من نصف هجمات ريال مدريد تبدأ أو تنتهي بفضل النجم الفرنسي.

ويسهم مبابي في تسجيل هدف كل 72 دقيقة في الليجا، مسجلاً 27 مساهمة (23 هدفاً + 4 تمريرات حاسمة) في 1938 دقيقة، ويتصدر قائمة الهدافين والممررين في الدوري الإسباني، وهو اللاعب الوحيد من ريال مدريد ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في الليجا.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري، برصيد 63 هدفاً، مع توزيع جماعي أفضل للمساهمات، حيث يظهر 5 لاعبين من برشلونة ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في المساهمة الهجومية.

ويتصدر لامين يامال هذه المجموعة، حيث ساهم في 18 هدفاً في الدوري الإسباني (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة)، ويقدم أفضل مستوياته في مسيرته الكروية الشابة.

ويظهر فينيسيوس جونيور كثاني اسم لريال مدريد بالقائمة، حيث ساهم اللاعب البرازيلي، في 11 هدفاً (6 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، إلا أن وضعه يثير القلق نظراً لضعف مساهمته في مباريات الدوري الـ22 التي خاضها حتى الآن، أي بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 152 دقيقة، ويعد هذا الرقم منخفضاً للغاية بالنسبة للاعب كان يعتبر، حتى الموسم الماضي، اللاعب الأكثر تأثيراً في عالم كرة القدم.



الأكثر مساهمات تهديفية في الدوري الإسباني هذا الموسم

1- كيليان مبابي: 27

2- لامين يامال: 18

3- فيدات موريكي: 16

4- فيران توريس: 13

5- ألبرتو موليرو: 13

6- ميكيل أويارزابال: 12

7- داني أولمو: 12

8- كوتشو هيرنانديز: 11

9- رافينيا: 11

10- روبرت ليفاندوفسكي: 11

11- أنتي بوديمير: 11

12- بورخا إجليسياس: 11

13- فينيسيوس جونيور: 11