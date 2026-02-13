السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يكرم رئيس اتحاد الإمارات للدراجات

«الآسيوي» يكرم رئيس اتحاد الإمارات للدراجات
13 فبراير 2026 18:52


الرياض (وام)
كرم الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبه، تقديراً لجهوده في تطوير رياضة الدراجات في الإمارات وتعزيز حضورها على المستوى القاري، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.
وجاء التكريم أمس، خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (33) للاتحاد الآسيوي للدراجات، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، على هامش البطولة الآسيوية للطريق، وذلك بحضور ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وأماريجيت رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.
ويأتي تكريم بوعصيبه في ظل النتائج اللافتة التي حققتها الدراجات الإماراتية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المشاركات القارية أو تنظيم البطولات واستضافة الفعاليات الدولية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من الدول الفاعلة في تطوير اللعبة آسيوياً.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء للعام الماضي، ومناقشة خطط تطوير اللعبة على مستوى القارة، إضافة إلى اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بتوسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى البطولات الآسيوية، كما تضمن جدول الأعمال مراجعة برامج الدعم الفني، وتبادل الخبرات بين الاتحادات الوطنية، وتعزيز آليات العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى التنافسية داخل القارة.

أخبار ذات صلة
«بلدية أبوظبي» تعزّز ثقافة الاستخدام الآمن لمسارات الدراجات الهوائية والمماشي الرياضية
عبدالله جاسم يضيف ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الدراجات»
الدراجات
الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات
منصور بوعصيبة
الاتحاد الآسيوي للدراجات
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©