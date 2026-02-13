سلوت: احتاج 24 ساعة لاختيار تشكيلة ليفربول



لندن (د ب أ)

اعترف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن تحدي إدارة دقائق لعب فريقه المنهك قد أبقاه مستيقظاً طوال الليل. وعانى ليفربول من عدة غيابات طوال الموسم الحالي، سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف، وهو ما أسهم في تراجع ترتيب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد حالياً في المركز السادس برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

ورغم عودة نجم خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من الإيقاف، فإن ليفربول فقد لاعبه الياباني واتارو إندو على الأرجح لبقية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في كاحل القدم خلال فوز الفريق الأحمر على سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

ويستضيف ليفربول فريق برايتون، السبت، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة ليست بالسهلة للفريق الأحمر، مما يجعل الخيارات المتاحة لإشراك بعض اللاعبين الشباب محدودة، وهو ما يقلل من فرص إراحة اللاعبين الأساسيين.

ورغم أن أمامه ثمانية أيام قبل مباراته القادمة بالدوري الإنجليزي، كشف سلوت أن خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد يشكل اختباراً حقيقياً لخياراته بشأن تشكيل الفريق. وصرح مدرب ليفربول «إنه تحد آخر. استغرقني الأمر وقتاً طويلاً لكي أنام الليلة الماضية لأنني كنت أفكر باستمرار في الخيارات المتاحة لتشكيلتي وما يجب علي القيام به».

وأضاف سلوت في تصريحاته: «هل سأشرك نفس اللاعبين مجدداً أم أنها فرصة للاعبين آخرين، ولكن من سيلعب في أي مركز؟ أحتاج إلى 24 ساعة أخرى لاتخاذ قرار بشأن تشكيلتي».