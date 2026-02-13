البطائح والظفرة «حبايب» في «أدنوك للمحترفين»



فيصل النقبي (الشارقة)



فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة البطائح والظفرة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد القاسمي بمدينة الشارقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع البطائح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما وصل الظفرة إلى 17 نقطة محتلاً المركز العاشر.

وافتتح الظفرة التسجيل في الشوط الأول بعدما سجل حارس البطائح عبدالرحمن مبارك هدفاً بالخطأ في مرماه، عقب تسديدة من كريم البركاوي من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني، نجح البطائح في العودة وتعديل النتيجة عن طريق مهاجمه ألفارو أوليفيرا الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين نقطة لكل منهما.