«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تقترب من محطتها الختامية



أبوظبي (الاتحاد)

واصلت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 استقطاب مشاركة قوية في يومها الثامن، حيث تنافس الرياضيون في 22 رياضة عبر 14 موقعاً مختلفاً في أنحاء أبوظبي، ومع دخول الألعاب مرحلتها النهائية، استمرت المنافسات في مجموعة واسعة من التخصصات، بينما تجمعت الوفود الدولية والطلبة والزوار للاستمتاع بالحدث والتفاعل مع أنشطته الرياضية والمجتمعية.

وزار وفد من منطقة كانساي في اليابان، التي تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من ألعاب الماسترز، مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك للاطلاع على المنافسات واستكشاف العمليات التنظيمية والفعاليات ضمن المساحات المجتمعية.

وأتاحت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات، وسلطت الضوء على ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 كنموذج يُحتذى به في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، إلى جانب تعزيز الروابط بين المدن المستضيفة ومجتمع رياضات ألعاب الماسترز حول العالم.

كما واصل أسطورة كرة القدم البلغارية خريستو ستويتشكوف حضوره في الألعاب، حيث زار جزيرة الحديريات والتقى بالرياضيين والجماهير، وأسهمت زيارته في خلق لحظات مميزة وألهمت المشاركين، في انعكاس لقدرة الألعاب على تقريب نجوم الرياضة العالميين من الرياضيين والمجتمع.

وشكّلت مشاركة الطلبة عنصراً أساسياً في الأنشطة اليومية للألعاب، إذ زارت وفود من ليسيه لويس ماسينيون، وجامعة أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد، وجامعة ليوا، وكلية العلوم الصحية مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك لمتابعة المنافسات وعيش تجربة المساحة المجتمعية. كما زار طلبة من جامعة أبوظبي ومؤسسات تعليمية أخرى جزيرة الحديريات ومدينة زايد الرياضية، حيث تابعوا المنافسات وتفاعلوا مع أنشطة الألعاب.

ومع استمرار المنافسات في عدة مواقع، حافظت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 على زخمها، جامعةً الرياضيين والطلبة والزوار الدوليين في احتفاء مشترك بالرياضة. ويعكس الحضور المتواصل للوفود العالمية والمؤسسات التعليمية الأثر المستدام للألعاب ودورها في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.