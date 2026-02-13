السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برونزية للإمارات في اليوم الثاني للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

برونزية للإمارات في اليوم الثاني للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
13 فبراير 2026 21:36


الفجيرة (وام)
حققت لاعبة منتخب الإمارات حبيبة ياسر محي الدين قاسم إنجازاً لافتاً بعد إحرازها الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه (إنسات تحت 48 كجم) في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2026»، المقامة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في الفئات السنية.
جاء تتويج لاعبة الإمارات عقب فوزها على منافستها من الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإيقاع الفني العالي ونجحت اللاعبة حبيبة ياسر في فرض أسلوبها القتالي وحسم اللقاء لصالحها، لتصعد إلى منصة التتويج وتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد الكاراتيه الإماراتي.
تشهد البطولة منافسات قوية بمشاركة واسعة من مختلف الدول، إذ تُعد إحدى أهم محطات الدوري العالمي للشباب، لما توفره من احتكاك دولي رفيع المستوى ونقاط تصنيفية مؤثرة في مسيرة اللاعبين الصاعدين.

أخبار ذات صلة
«الفجيرة 2026».. بصمة نجاح «العالمي لشباب الكاراتيه» بالمواهب الصاعدة
«شرطة الفجيرة» تنظم مجلس المتعاملين
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
الدوري العالمي للكاراتيه
الفجيرة
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©