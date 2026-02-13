برونزية للإمارات في اليوم الثاني للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



الفجيرة (وام)

حققت لاعبة منتخب الإمارات حبيبة ياسر محي الدين قاسم إنجازاً لافتاً بعد إحرازها الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه (إنسات تحت 48 كجم) في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2026»، المقامة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في الفئات السنية.

جاء تتويج لاعبة الإمارات عقب فوزها على منافستها من الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإيقاع الفني العالي ونجحت اللاعبة حبيبة ياسر في فرض أسلوبها القتالي وحسم اللقاء لصالحها، لتصعد إلى منصة التتويج وتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد الكاراتيه الإماراتي.

تشهد البطولة منافسات قوية بمشاركة واسعة من مختلف الدول، إذ تُعد إحدى أهم محطات الدوري العالمي للشباب، لما توفره من احتكاك دولي رفيع المستوى ونقاط تصنيفية مؤثرة في مسيرة اللاعبين الصاعدين.