السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترحيب إيرلندي «5 نجوم» في «حواجز أبوظبي»

تتويج الفارس الإيطالي بوتشي الفائز بتأهيلي لونجين (الاتحاد)
14 فبراير 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

خطف الفارس الإيرلندي شين برين جائزة ساحة الخيل الترحيبية، في أولى المنافسات فئة خمس نجوم ضمن النسخة الثانية لبطولة كأس الإمارات الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، جاءت الافتتاحية بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 48 مشاركاً، وأكمل 8 فرسان الجولة من دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس الإيرلندي شين برين، على صهوة الجواد «سكارتين» (13 سنة)، وحل ثانياً فارسنا عبدالله حميد المهيري مع الجواد «شاكولو» (17 سنة)، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفرنسي أوليفيير بيريو، مع الفرس «جي ال إيفنتس دوراي دوغولي».
وفاز الفارس الإيطالي بورجريجيو بوتشي بجائزة لونجين التأهيلية لدوري لونجين للأمم، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 54 مشاركاً، وحل ثانياً فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «إميرود دو زابالا» (10 سنوات)، من خيول القفز بإسطبلات الشراع، ونال جائزة المركز الثالث الفارس البريطاني جاك ويتكر.
برعاية سيزم أقيمت منافسة السرعة «سبيد ستيكس» من فئة خمس نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وحاز جائزة الصدارة الفارس السويسري رومين دوجيت مع الجواد «بيل كانتو دو بوجين» ونال جائزة المركز الثاني الفارس البلجيكي ويلم فيرميير والفرس «ماجيك فانت هولغنرود زد»، والمركز الثالث توّج به فارسنا الشاب محمد حمد الكربي والجواد «ليون فان دو بلاتان».
ونال جائزة الشراع للسرعة من فئة النجمتين، الفارس المغربي هشام الراضي على صهوة الفرس «سيكا ماليون» في زمن بلغ 64.04 ثانية، وحل ثانياً الفارس البريطاني ويليام فنيل، مع الفرس «أكوين أميركا بيلي بيسادور»، ونال جائزة المركز الثالث فارسنا الناشـئ مبخوت عويضة الكربي والفرس «كاسالسينا زد».
وتتجه أنظار العالم اليوم إلى الميدان (الهجين) بنادي الفروسية في العاصمة أبوظبي، لمشاهدة ومتابعة الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم، واكتملت كافة الاستعدادات لانطلاقة الجولة الأولى، وتضم قائمة المشاركة 43 فارساً وفارسة، لتمثيل أفضل 10 فرق لقفز الحواجز حول العالم بالإضافة إلى فريق القفز من الإمارات.

شين برين
بطولة الإمارات لقفز الحواجز
قفز الحواجز
أبوظبي
