الجزيرة يخطف نقاط كلباء في «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حوّل الجزيرة تأخره أمام ضيفه كلباء بهدف إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن افتتاح الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متأخراً بهدف مبكر سجله الإيراني شهريار موجانلو في الدقيقة الرابعة، ومع انطلاقة الشوط الثاني، أدرك عمر تراوري التعادل لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 46. وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضيف المهاجم سايمون بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 77 برأسية متقنة، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها نبيل فقير. وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.