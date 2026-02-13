السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجزيرة يخطف نقاط كلباء في «دوري أدنوك»

الجزيرة يخطف نقاط كلباء في «دوري أدنوك»
13 فبراير 2026 22:35


 معتصم عبدالله (أبوظبي)

حوّل الجزيرة تأخره أمام ضيفه كلباء بهدف إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن افتتاح الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متأخراً بهدف مبكر سجله الإيراني شهريار موجانلو في الدقيقة الرابعة، ومع انطلاقة الشوط الثاني، أدرك عمر تراوري التعادل لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 46. وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضيف المهاجم سايمون بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 77 برأسية متقنة، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها نبيل فقير. وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
كلباء
