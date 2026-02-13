السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذيبان المهيري يحصد ذهبية «الدراجات اليدوية» في «ألعاب الماسترز»

ذيبان المهيري يحصد ذهبية «الدراجات اليدوية» في «ألعاب الماسترز»
13 فبراير 2026 23:53


أبوظبي (وام)
أحرز ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية ذهبية سباق الدراجات اليدوية ضد الساعة لفئة الفردي لمسافة 15 كلم «هاند بايك H3»، للفئة العمرية فوق 55 عاماً، ضمن ألعاب الماسترز، «أبوظبي 2026».
وقال المهيري في تصريح له إن السباق وغيره من الفعاليات المختلفة ضمن ألعاب الماسترز حققت أهدافها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية، بما ينسجم مع رسالة الألعاب في ترسيخ ثقافة النشاط البدني المستدام، وتعزيز جودة الحياة، بدعم القيادة الرشيدة.
وأكد أن أصحاب الهمم حققوا التفاعل المطلوب بمشاركة مختلف الفئات في تنوع رياضي واسع، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، مثنياً في الوقت نفسه على التنظيم المميز للفعاليات المختلفة في جميع المراكز، لاسيما أنها المشاركة الأولى على الإطلاق للرياضات البارالمبية في ألعاب الماسترز.

أخبار ذات صلة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
نورة الجسمي: تتويج أبطال الماسترز يعكس روح التحدي والشغف
اللجنة البارالمبية الإماراتية
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©