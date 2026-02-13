ذيبان المهيري يحصد ذهبية «الدراجات اليدوية» في «ألعاب الماسترز»



أبوظبي (وام)

أحرز ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية ذهبية سباق الدراجات اليدوية ضد الساعة لفئة الفردي لمسافة 15 كلم «هاند بايك H3»، للفئة العمرية فوق 55 عاماً، ضمن ألعاب الماسترز، «أبوظبي 2026».

وقال المهيري في تصريح له إن السباق وغيره من الفعاليات المختلفة ضمن ألعاب الماسترز حققت أهدافها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية، بما ينسجم مع رسالة الألعاب في ترسيخ ثقافة النشاط البدني المستدام، وتعزيز جودة الحياة، بدعم القيادة الرشيدة.

وأكد أن أصحاب الهمم حققوا التفاعل المطلوب بمشاركة مختلف الفئات في تنوع رياضي واسع، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، مثنياً في الوقت نفسه على التنظيم المميز للفعاليات المختلفة في جميع المراكز، لاسيما أنها المشاركة الأولى على الإطلاق للرياضات البارالمبية في ألعاب الماسترز.