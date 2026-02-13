السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«العين للشطرنج» يختتم بطولة «الإمارات والكويت إخوة للأبد»

البطولة ساهمت في تعزيز وتعميق الروابط بين الإمارات والكويت (وام)
14 فبراير 2026 01:41

العين (وام)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة الإمارات والكويت، «إخوة للأبد»، للشطرنج الكلاسيكي، من 7 جولات بمشاركة 100 لاعب ولاعبة.
وأسفرت المنافسات عن فوز أحمد سعيد، بالمركز الأول، وأحمد محمد فرج بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً عبد الرحمن العجاتي.
توج الفائزين المستشار يوسف الكويتي عضو مجلس الإدارة الأمين المالي للنادي، وعادل العميري نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، وعمر محمد عبد الله رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بالنادي، وخالد المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، وعبد الرحمن الزرعوني المدير الإداري والمالي للنادي.
وأكد يوسف الكويتي أن البطولة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات الرياضية تسهم في تعزيز التعاون المشترك، وترسيخ جسور التواصل بين الأندية والاتحادات الرياضية في البلدين.
بدوره عبر العميري عن تقديرهم لمبادرة نادي العين، وقال إنها ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة أخوّة ومحبة بين البلدين، لاسيما أن الرياضة تجمع العقول قبل النتائج، وتعزز قيم الاحترام والتقدير المتبادل بين اللاعبين.

نادي العين للشطرنج
العين
الإمارات والكويت
الكويت
