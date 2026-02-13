السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سباق العلمين» التمهيدي الرابع للهجن يكرم الفائزين

سباق العلمين حقق أهدافه على المستويين الفني والتنظيمي (وام)
14 فبراير 2026 01:41

العلمين (وام)

نظم اتحاد سباقات الهجن بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن سباق العلمين التمهيدي الرابع في جمهورية مصر العربية بميدان العلمين لسباقات الهجن.
وكشف الاتحاد في بيان له، عن مشاركة 600 مطية في 32 شوطاً، موضحاً أنه تم تقديم جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز الأولى في كل شوط.
وأشار إلى تخصيص 30 شوطاً بالراكب الآلي، بالإضافة إلى شوطين للسباق التراثي، مشيداً بالتجهيزات المتكاملة، والترتيبات الكبيرة من اللجنة المنظمة في الاتحاد المصري للهجن، ما أسهم في الوصول إلى أعلى معدلات النجاح التنظيمي، وترسيخ التطور الذي تشهده هذه الرياضة الأصيلة في جمهورية مصر العربية.
ونوه إلى الأثر العميق لهذه الفعاليات في تجسيد وترسيخ عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتسليط الضوء على القيم التراثية العربية المشتركة، بما يعزز استدامة جهود دولة الإمارات في صون الموروث الأصيل، وتوارثه عبر مختلف الأجيال، وترسيخ ريادة رياضة الهجن عربياً ودولياً، وصون الموروث الأصيل، ونقل إرثه للأجيال القادمة.

مدينة العلمين
مصر
اتحاد سباقات الهجن
