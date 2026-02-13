سلطان بن أحمد القاسمي يزور استاد نادي شنغهاي

شنغهاي (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، استاد نادي شنغهاي لكرة القدم الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، وذلك في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتجوّل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أقسام الاستاد، مطلعاً على المرافق الإعلامية التي تخدم وسائل الإعلام المختلفة الناقلة لأحداث البطولات التي يشارك فيها النادي، حيث يضم الاستاد غرفة للمؤتمرات الصحفية، ومنطقة للقاءات الإعلامية، ومنصة مخصّصة للإعلاميين، ومركزاً إعلامياً متكاملاً، إلى جانب غرف اللاعبين والحكام والعيادة الطبية، وغيرها من المرافق الخدمية الحديثة.

وعرّج سموه على متحف نادي شنغهاي لكرة القدم، مستمعاً سموه إلى شرح من وانغ شو وي، المدير العام لمركز عمليات الملاعب في نادي شنغهاي، حول إنجازات النادي وبطولاته عبر تاريخه، متعرِّفاً سموه على آلية أرشفة الأحداث والمباريات والبطولات باستخدام أنظمة رقمية متطورة، مشاهداً سموه الشاشات التفاعلية العاملة بنظام اللمس، والمزودة بأجهزة استشعار تعرض معلومات تفصيلية عن النادي وبيانات اللاعبين، إضافة إلى لقطات احتفالية للاعبين عقب تسجيل الأهداف.

كما شاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشاشات العملاقة المستخدمة في عرض أبرز إنجازات النادي، والمواد التصويرية والفيديوهات الخاصة بالمباريات التي حقق فيها الفريق انتصاراته، والمدعومة بمؤثرات صوتية تحاكي أجواء الجماهير وأهازيج النادي، بما يعزز التجربة التفاعلية للزوار.

وتعرّف سموه على آلية التواصل بين النادي وجماهيره عبر أحدث التقنيات، من خلال التطبيق الذكي الخاص بالنادي، والمنصات الرقمية، ومنصة البث المباشر في حسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب استوديو مخصّص للجماهير يتم فيه تسجيل الحوارات، ومناقشة أبرز الإيجابيات والجوانب التطويرية، التي تعزز من مستوى الفريق، وآلية بثها عبر المنصات المختلفة.

واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الألعاب التفاعلية في الاستاد، والتي تعزّز مهارات التركيز والتسديد لدى الزوار، متجولاً سموه في متجر النادي الذي يوفّر أطقم الفريق الخاصة بالمباريات الرسمية والتدريبات والزي الرسمي، إضافة إلى المستلزمات الشخصية والدراسية، ومنتجات تحمل هوية النادي.

كما اطّلع سموه على تقنية متابعة المشجعين منذ دخولهم وحتى مغادرتهم الاستاد، عبر أنظمة التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفّر بيانات تحليلية تسهم في تنظيم حركة الجمهور وإدارة الحشود بكفاءة عالية، خاصة في أوقات كثافة الحضور الجماهيري.

وانتقل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أرضية الملعب، متعرفاً على أبرز التقنيات المستخدمة في شاشات الاستاد التي تم إنشاؤها من قبل «هواوي»، والتي تتيح للجماهير متابعة تفاصيل المباراة، وإعادة اللقطات المهمة، وعرض النتائج والتحليلات، إضافة إلى تقديم محتوى ترفيهي خلال فترة الاستراحة بين الشوطين. وشاهد سموه التقنيات الحديثة التي تم تطبيقها في الملعب، وآلية إدارة كميات البيانات الضخمة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تشغيل وإدارة العديد من مرافق الاستاد بشكل شبه كامل من خلال تحليل البيانات المباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز تجربة الجماهير.

وفي ختام الزيارة، تبادل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والمدير العام لمركز عمليات الملاعب في نادي شنغهاي، الهدايا التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، ومؤكدين أهمية تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرياضية والإعلامية والتقنية.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كلٌ من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.