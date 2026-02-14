الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«مزاحم» يخطف الأضواء في سباق الختام لكرنفال دبي

«مزاحم» يخطف الأضواء في سباق الختام لكرنفال دبي
14 فبراير 2026 10:27

عصام السيد (دبي)
خطف الجواد «مزاحم» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الأضواء في سباق الختام ضمن فعاليات الأمسية الـ 12 من كرنفال سباقات دبي، بمضمار ميدان أمس الجمعة، والتي أقيمت بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، وتألفت من 8 أشواط بمشاركة 116 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليون درهم، برعاية لونجين.
وجاء فوز «مزاحم» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي «كلاهما ثنائية»، ناجزاً وبفارق طولين في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، تكافؤ (65-85)، على لقب لونجين سبيريت زولو تايم 1925، البالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم.
وافتتح «كيان أس بي» لسعد بن سهيل بهوان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ (75-95).
وخطف «ديزرت هورايزون» لحمد الحمرور، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة»، عمر أربع سنوات فما فوق.
وفرض «رولنج داينستي» للمالك والمدرب إسماعيل محمد، وقيادة حمد البوسعيدي، سيطرته في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، تكافؤ (70-90).
وأكد «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، حسن ترشيحه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (75-95).
وفاز «إنجلش أوك» لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة دنيال تودهوزب «ثنائية» بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (80-100).
وسجل «فالديفيا» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سيف البلوشي، فوزاً خاطفاً في الشوط السادس لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (65-85).
ومنح «كوندور باسا» الثنائية للمالك والمدرب إسماعيل محمد، والفارس حمد البوسعيدي، بفوز مستحق بالشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (60-80).

