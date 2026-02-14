جبل علي يرسم الإثارة بـ 6 أشواط رئيسية غداً

عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار جبل علي غداً مجموعة من البطولات الرئيسية الكبرى، متضمنةً «جبل علي للميل»، و«جبل علي ستيكس»، و«جبل علي للسرعة»، ويتألف الحفل من 6 أشواط ترعاها مجموعة من المؤسسات الوطنية، بإجمالي جوائز تتجاوز مليوني درهم.

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق جبل علي للميل للفئة الثالثة، وقيمة جائزته 700 ألف درهم، برعاية شركة إيه آر إم القابضة.

وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب سباق جبل علي للسرعة «قوائم» (الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة)، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

ويضم الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، الخيول المهجنة الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب جبل علي ستيكس «قوائم»، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أس أس ستيكس، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النايفات ستيكس، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النوايف ستيكس «شروط»، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.