الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جبل علي يرسم الإثارة بـ 6 أشواط رئيسية غداً

جبل علي يرسم الإثارة بـ 6 أشواط رئيسية غداً
14 فبراير 2026 11:00

عصام السيد (دبي)
يشهد مضمار جبل علي غداً مجموعة من البطولات الرئيسية الكبرى، متضمنةً «جبل علي للميل»، و«جبل علي ستيكس»، و«جبل علي للسرعة»، ويتألف الحفل من 6 أشواط ترعاها مجموعة من المؤسسات الوطنية، بإجمالي جوائز تتجاوز مليوني درهم.
وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق جبل علي للميل للفئة الثالثة، وقيمة جائزته 700 ألف درهم، برعاية شركة إيه آر إم القابضة.
وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب سباق جبل علي للسرعة «قوائم» (الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة)، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.
ويضم الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، الخيول المهجنة الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب جبل علي ستيكس «قوائم»، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.
وخصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أس أس ستيكس، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.
ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النايفات ستيكس، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.
وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق النوايف ستيكس «شروط»، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تتوسع في الصين باتفاقية إنترلاين مع «لونغ إير»
ناقلات وطنية توسع وجهاتها ورحلاتها حول العالم في 2026
مضمار جبل علي
الخيول المهجنة الأصيلة
طيران الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©