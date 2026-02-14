«جودو الإمارات» في الصدارة العربية ويتقدم عالمياً في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو في اجتماعه أمس الأول، بمقره في بني ياس، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، التقرير الفني لموسم 2024 - 2025، والذي أشاد خلاله بالنتائج الإيجابية التي تحققت تزامناً مع تدشين مقر الاتحاد الجديد في بني ياس.

ويتطلع الاتحاد لبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مجدداً بمشاركة 8 لاعبين بمواصفات عالمية، ولذا بدأ التجهيز لهذا التحدي، بعد أن أن فرض الجودو الإماراتي سيادته على المستوى العربي باحتلال المركز الأول، والخامس آسيوياً من 52 دولة، والتقدم عالمياً للمركز السادس عشر «من أصل 200 دولة أعضاء الاتحاد الدولي للجودو»، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً.

وتضمّن التقرير حصول جودو الإمارات على 50 ميدالية ملونة في عام 2024، مع هيمنة عربية برصيد 34 ميدالية والمشاركة في أولمبياد باريس بعدد 6 لاعبين، حققوا نتائج خطفت الأضواء.

بينما كان الرصيد في عام 2025 ميداليات متنوعة، منها 20 ميدالية عالمية، و9 قارية، وبرونزية بطولة العالم، حيث يمثّل هذا الحصاد ثمرة عمل دؤوب وجهود مخلصة إدارية وفنية تتطلع دوماً للمركز الأول.

وتضمّن التقرير الطفرة التي تعيشها اللعبة مع اتساع قاعدتها على مستوى الدولة مع بداية عام 2026، بانخراط أندية جديدة وأكاديميات للنشء من الجنسين، مع استحداث جديد بانضمام أندية الشارقة لرياضة المرأة، ونادي سيدات الشارقة، ونادي كلباء لرياضة المرأة، بجانب الفجيرة للفنون القتالية للسيدات، كما اتسعت قاعدة المدربين والحكام مع زيادة اللاعبات واللاعبين الأعضاء إلى 1800 مشارك، إضافة للمكاسب الإدارية والفنية التي شهدت تنظيم بطولة العالم للجودو في 2024 للرجال والسيدات، مع وجود 75 لاعباً ولاعبة في عضوية المنتخبات الوطنية المختلفة.

وتصدَّر لاعب منتخبنا الوطني للجودو محمد بيك الفائز بذهبية بطولة باريس جراند سلام الكبرى لعام 2026، لوزن تحت 73 كجم، قائمة فئة الرجال برصيد 4552 نقطة، فيما تصدرت إليزا ليتيف الفائزة بالميدالية الفضية لوزن تحت 78 كجم في بطولة باريس الافتتاحية الكبرى فئة السيدات ولاعبة منتخبنا الوطني فئة السيدات برصيد 3397 نقطة.

وتضمن التصنيف العالمي وجود4 لاعبين بارزين هم، ظفار كوسوف (تحت 100 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، واللاعب عمرو جاد (تحت 81 كجم) وأرام جورجيان وعمرو جاد، مما يشعل المنافسة لخطف بطاقات التأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.