نهيان بن زايد يهنئ «إثارة» بإنجاز جائزة الاتحاد للطيران لـ«الفورمولا- 1»

أبوظبي (وام)

هنّأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، شركة «إثارة» الوطنية المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الـ«الفورمولا- 1» في أبوظبي، بمناسبة تحقيقها إنجازاً مزدوجاً تمثّل في نيل لقب أفضل منظِّم لسباقات «الفورمولا- 1» لعام 2025، إلى جانب تسجيل أعلى عدد من الزوّار الدوليين إلى أبوظبي في تاريخ الحدث.

وأكد سموّه أن هذا النجاح يعكس مستوى العمل الاحترافي المتواصل في تقديم تجربة عالمية متكاملة، شملت تطوير منظومة الضيافة، وتعزيز مبادرات الاستدامة، وإثراء البرنامج الترفيهي وفق أرقى المعايير العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية رائدة ونموذج يُحتذى به في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

وأشار سموّه إلى أن هذا الإنجاز يُجسّد تكامل الجهود الوطنية والالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز، ويعزّز من حضور العاصمة على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على المكتسبات وتعزيز النجاحات المستقبلية.