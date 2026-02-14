تحدي الحكومة للرجال و«المجتمع».. 8 فرق إلى نهائيات «ألعاب دبي 2026»

دبي (وام)

شهدت ألعاب دبي 2026، والتي تتواصل منافساتها على أرض «دبي فستيفال سيتي» حتى غدٍ الأحد، الجولة الثالثة من تحدي الحكومة للرجال، وتحدي المجتمع.

واختُتمت فعاليات اليوم الثاني للبطولة بتأهل أربعة فرق إلى نهائيات تحدي الحكومة للرجال، بعد منافساتٍ قوية امتدت على مدى ثلاث جولات، شارك فيها 546 لاعباً ضمن 76 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وتجاوز اللاعبون سبعة تحديات مبتكرة على مسار البطولة، اختبرت قدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد بانسجام، والحفاظ على التركيز، رغم ضغط التحدي وضيق الوقت.

وبختام الجولة الثالثة من تحدي الحكومة للرجال، كان التأهل إلى نهائيات البطولة، من نصيب فريق حكومة عجمان برصيد 123.29 نقطة، وفريق شرطة أبوظبي برصيد 119.4 نقطة، وفريق شرطة دبي برصيد 117.09 نقطة، وفريق دائرة عجمان الرقمية برصيد 114.59 نقطة.

من جانبٍ آخر، شهد اليوم الثاني للبطولة منافسات تحدي المجتمع، التي جمعت الفرق المتأهلة من التصفيات التأهيلية في مواجهة بطل العام الماضي المدافع عن لقبه، ووصلت أربعة فرق إلى النهائيات.

وخلال جولة تحدي المجتمع في اليوم الثاني، تأهل إلى النهائيات كلٌّ من فريق مربط عجمان برصيد 137 نقطة، وفريق F3 برصيد 134.6 نقطة، وفريق ناس برصيد 130.94 نقطة، فيما حجز فريق AJ، المتأهل في العام السابق، مقعده في النهائيات برصيد 130.09 نقطة.

وسلّطت منافسات تحدي المجتمع الضوء على نمط الحياة النشط، الذي نجحت دبي بتعزيزه بين جميع فئات المجتمع. وأكّدت المنافسات أن الفوز بألعاب دبي يعتمد على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال عبدالله المري، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026: «يحمل تحدي الحكومة الإرث الذي انطلقت منه ألعاب دبي، ويعكس تحوّل البطولة إلى منصة عالمية تجسّد قدرة دبي على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.. ويُعتبر تحدي المجتمع القلب النابض لألعاب دبي وأحد أبرز وجوه أثرها المستدام، ولطالما ألهم هذا التحدي منذ انطلاقته مختلف الفئات لتبنّي الرياضة كنمط حياة، في تجربة تعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات لإرثٍ مجتمعي».

وأضاف المري أن عودة الفرق المشاركة في النُّسخ السابقة من ألعاب دبي تعكس المكانة الراسخة للبطولة بين أبطال ألعاب التحدي الجماعية، وشهدنا في نسخة هذا العام عودة بعض الفرق بكامل أعضائها، وهو نتيجة التجربة الرياضية المميّزة التي يجدها اللاعبون في مسار التحدي كل عام.

وترفع ألعاب دبي 2026 سقف التنافس بمسارٍ جديدٍ ومبتكر يختبر القدرات البدنية والذهنية للاعبين وقدرتهم على العمل كفريق متكامل.