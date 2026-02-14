الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سعود بن صقر يشهد انطلاق النسخة الـ 19 من «نصف ماراثون رأس الخيمة 2026»

سعود بن صقر يشهد انطلاق النسخة الـ 19 من «نصف ماراثون رأس الخيمة 2026»
14 فبراير 2026 13:17

رأس الخيمة (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، انطلاق النسخة الـ 19 من «نصف ماراثون رأس الخيمة 2026»، الذي أقيم في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من أشهر العدّائين الدوليين، إلى جانب عدد كبير من أفراد المجتمع، في حدث رياضي يجمع بين المنافسة والروح المجتمعية.
وأكد سموّه أن الاهتمام بالرياضة يُعد من أولويات إمارة رأس الخيمة، بهدف تعزيز جودة حياة الأفراد ورفع مستوى صحة ورفاهية المجتمع، مؤكداً أن نصف ماراثون رأس الخيمة يمثّل واحداً من الأحداث الرياضية، التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رياضية وسياحية عالمية.
وأشار سموّه إلى أن نجاح رأس الخيمة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية، يؤكد قدرتها على استضافة أهم الأحداث في هذا المجال، ويضاف إلى سجلِّ إنجازاتها ومسيرتها التنموية الشاملة.
وقال سموّه: «النجاحات التي حققها الحدث خلال السنوات الماضية أهلته ليحتل مكانة مميزة على أجندة سباقات نصف الماراثون حول العالم، فهو يحظى بمشاركة نخبة من العدائين المحترفين إلى جانب مشاركة واسعة من أفراد المجتمع».
وكان سموّه قد أطلق شارة بدء السباق، الذي شمل مسافات 21 كيلومتراً للعدّاءات والعدائين المحترفين، و10 و5 و2 كيلومتر لأفراد المجتمع، وتوّج في نهاية السباق الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالأداء المتميز للمتسابقين، وقوة المنافسة.
ويحظى سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سنوياً، بمشاركة نخبة من العدائين المصنفين، وحضور جماهيري كبير من داخل وخارج الدولة، كما يمتاز بمتابعة إعلامية كبيرة من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة.

