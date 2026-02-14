سابالينكا وشفيونتيك تنسحبان من بطولة «دبي الحرة» للتنس

دبي (الاتحاد)

أعلنت المصنفة الأولى عالمياً، أرينا سابالينكا، انسحابها من بطولات سوق دبي الحرة للتنس لهذا العام.

وشاركت اللاعبة البيلاروسية، التي بلغت الشهر الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة، في بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة في دبي على مدى السنوات التسع الماضية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سابالينكا، الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الكبرى: «أشعر بأسف شديد لانسحابي من بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تربطني بها وبجمهورها وبدبي ذكريات رائعة. للأسف، لستُ في كامل لياقتي البدنية، لكنني آمل بالعودة إلى المشاركة في العام المقبل، وأتمنى أن تحقق البطولة نجاحاً باهراً».

كما انسحبت اللاعبة البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً والتي وصلت إلى نهائي البطولة في دبي عام 2023، بسبب تغيير في جدول مبارياتها.

وبدورها، قالت شفيونتيك: «يؤسفني أن أعلن عدم مشاركتي في بطولات سوق دبي الحرة للتنس هذا العام بسبب تغيير في جدول المباريات، وآمل أن أعود العام المقبل لأستمتع بهذه البطولة الرائعة، كما أتطلع إلى لقاء الجمهور في إنديان ويلز».

وجاء في بيان رسمي من البطولة: «نأسف لانسحاب كلٍّ من أرينا وإيجا من بطولات سوق دبي الحرة للتنس هذا العام، إذ كنا نتطلع لمتابعة مباريات اللاعبتين اللتين تحظيان بتشجيع شريحة واسعة من الجمهور في دبي. ونتمنى لهما التوفيق في هذا الموسم ونأمل أن نراهما مجدداً في دبي العام المقبل».

تُقام الدورة 26 من بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة بين 15-21 فبراير، بمشاركة 16 من أفضل 20 لاعبة في العالم، و33 من أفضل 40 لاعبة في العالم، تليها بطولة الرجال من فئة 500 نقطة بين 23-28 فبراير الجاري.