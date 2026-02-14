الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«تريندز» شريك تنظيمي لمنافسات الشطرنج في «ماسترز أبوظبي 2026»

14 فبراير 2026 13:57

أبوظبي (الاتحاد)
في تظاهرة رياضية عالمية تجمع بين الخبرة وروح التحدي، أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن مشاركته الفاعلة في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق يمثّلون 144 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وقال الباحث الرئيسي عبدالله الحمادي، رئيس قطاع الاستشارات بتريندز: «يفخر المركز باعتباره شريكاً تنظيمياً لمنافسات رياضة الشطرنج ضمن هذا المحفل العالمي، والتي تُعد واحدة من أبرز الرياضات الـ38 المدرجة في البطولة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لرؤية المركز في دعم الفعاليات التي تمزج بين التفكير الاستراتيجي والرياضة الذهنية، مما يعكس التقاطع الحقيقي بين البحث العلمي والتخطيط الرياضي الممنهج». 
وأكد أن وجود «تريندز» في قلب هذا الحدث يأتي من منطلق إيمانه بأن الرياضة ليست مجرد منافسة بدنية، بل تجسيد للقيم الإنسانية والقدرة على الابتكار تحت الضغط. فمن خلال تنظيم منافسات الشطرنج، يسعى المركز إلى تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاستراتيجي في بناء المجتمعات وتطوير القدرات البشرية.
وأضاف: أننا في «تريندز» نرى في رقعة الشطرنج انعكاساً لميادين البحث والتحليل، حيث تمثّل كل نقلة قراراً استراتيجياً نحو مستقبل أفضل.

