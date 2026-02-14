«دبي البحري» يختتم «الصيد بالكاياك» وينظّم «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برنامجه الحافل بالفعاليات الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وذلك مع إسداله الستار أمس على الجولة الثانية لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، بمشاركة متميزة من مختلف فئات المجتمع، في المنافسات التي أقيمت على شاطئ جبل علي بدبي، فيما تتجه الأنظار غداً الأحد نحو ختام الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية، الذي انطلق اليوم وسط تنافس قوي للغاية في الفئات الـ 13 للفعالية.

وعلى صعيد الجولة الثانية لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، جاءت المنافسات ذات ندية وتقارب كبير في أوزان الأسماك التي تم صيدها باحترافية ومهارة كبيرة.

وفي فئة مجموع الأوزان، حقق محمد عزمي المركز الأول بإجمالي 20 كجم، يليه في المركز الثاني ريان فاسكيز بـ 18.65 كجم، وفي المركز الثالث نادر أحمد بـ 17.80 كجم.

وفي فئة سمك الكنعد، حقق أندرو سوريانوسوس المركز الأول، بسمكة بلغ وزنها 18.95 كجم، يليه في المركز الثاني مهرداد أميني بـ 16.30 كجم، وفي المركز الثالث محمد عويس بـ 10.55 كجم.

وتوّج محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالدقة التي تميزوا بها خلال المنافسات، خصوصاً أن هذا النوع من صيد الأسماك في قوارب الكاياك يتطلب مهارة عالية في التوازن والتركيز.

ومن المقرر أن تشمل منافسات سباق دبي للدراجات المائية، 13 فئة وهي: واقف جي بي 1 وجي بي 2، وجالس جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4، وواقف مخضرمين جي بي 4 (2 ستروك)، وواقف ناشئين جي بي 3 لثلاث فئات، وواقف جي بي 4 (4 ستروك لايت)، والاستعراض الحر والألواح الطائرة.