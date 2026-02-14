الجزيرة والنصر يضربان موعداً في نهائي «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ضرب الجزيرة والنصر موعداً مرتقباً في نهائي دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما تخطّى «فخر أبوظبي» عقبة بني ياس «حامل اللقب» بنتيجة 3-2 في المباراة الفاصلة للدور نصف النهائي مساء الجمعة، فيما تأهّل «العميد» على حساب العين بالفوز 3-2 في الدور ذاته.

ويستضيف الجزيرة نظيره النصر في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء المقبل على صالة «مبادلة دوم» بالعاصمة أبوظبي، على أن تُقام مواجهة الإياب الجمعة المقبل على صالة الشيخ راشد بن حمدان في دبي، فيما تُلعب المباراة الفاصلة حال التعادل في نتيجة الذهاب والإياب مساء الثلاثاء 24 فبراير على ملعب محايد يُحدد لاحقاً.

وفي مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع، يلتقي العين وبني ياس في ذات التواريخ بنظام الذهاب والإياب.

ونجح الجزيرة في إقصاء بني ياس بالفوز 3-2 في المباراة الفاصلة، التي أُقيمت على صالة بني ياس، بنتائج الأشواط (18-25,28-26,25-19,24-26,15-13)، فيما جاء تأهل النصر إلى النهائي بتفوقه على مضيفه العين 3-2 بعد مواجهة مثيرة، بنتائج الأشواط (23-25,25-22,20-25,25-23,15-10).

وتحمل النسخة الحالية من دوري الرجال لكرة الطائرة الرقم 48 في تاريخ المسابقة التي انطلقت في موسم 1974-1975، وغابت البطولة في موسمين فقط: 1990-1991 لعدم استكمال المسابقة بسبب حرب الخليج، و2019-2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».