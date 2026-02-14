الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة والنصر يضربان موعداً في نهائي «دوري الطائرة»

الجزيرة والنصر يضربان موعداً في نهائي «دوري الطائرة»
14 فبراير 2026 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
ضرب الجزيرة والنصر موعداً مرتقباً في نهائي دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما تخطّى «فخر أبوظبي» عقبة بني ياس «حامل اللقب» بنتيجة 3-2 في المباراة الفاصلة للدور نصف النهائي مساء الجمعة، فيما تأهّل «العميد» على حساب العين بالفوز 3-2 في الدور ذاته.
ويستضيف الجزيرة نظيره النصر في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء المقبل على صالة «مبادلة دوم» بالعاصمة أبوظبي، على أن تُقام مواجهة الإياب الجمعة المقبل على صالة الشيخ راشد بن حمدان في دبي، فيما تُلعب المباراة الفاصلة حال التعادل في نتيجة الذهاب والإياب مساء الثلاثاء 24 فبراير على ملعب محايد يُحدد لاحقاً.
وفي مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع، يلتقي العين وبني ياس في ذات التواريخ بنظام الذهاب والإياب.
ونجح الجزيرة في إقصاء بني ياس بالفوز 3-2 في المباراة الفاصلة، التي أُقيمت على صالة بني ياس، بنتائج الأشواط (18-25,28-26,25-19,24-26,15-13)، فيما جاء تأهل النصر إلى النهائي بتفوقه على مضيفه العين 3-2 بعد مواجهة مثيرة، بنتائج الأشواط (23-25,25-22,20-25,25-23,15-10).
وتحمل النسخة الحالية من دوري الرجال لكرة الطائرة الرقم 48 في تاريخ المسابقة التي انطلقت في موسم 1974-1975، وغابت البطولة في موسمين فقط: 1990-1991 لعدم استكمال المسابقة بسبب حرب الخليج، و2019-2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».

أخبار ذات صلة
185 ألف زائر لـ«زهور العين»
العين يفقد نقطتين في صراع القمة بالتعادل مع النصر في دوري أدنوك
الجزيرة
بني ياس
العين
النصر
دوري الكرة الطائرة
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©