«الفجيرة 2026».. بصمة نجاح «العالمي لشباب الكاراتيه» بالمواهب الصاعدة

علي معالي (أبوظبي)

أكد الاتحاد الدولي للكاراتيه على موقعه الرسمي أن منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة 2026، تُفرز العديد من المواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم، وأبرزت الميداليات الذهبية المتعددة التي حصدتها بعض الدول النهضة الكبرى في مجال الكاراتيه، وأشار الاتحاد الدولي إلى أن النسخة الرابعة من «الفجيرة» تؤكد التزامها بعمق المنافسات وأنها أصبحت محطة مهمة في مجال اللعبة على مستوى العالم.

ونجح الكاراتيه الإماراتي في التواجد على منصة التتويج من خلال فوز اللاعبة حبيبة ياسر محيي الدين بعد تفوّقها على الأميركية مريم أبو رحمة، لتحتل حبيبة المركز الثالث وتُتوج بالميدالية البرونزية، بعد أداء متميز لها خلال مشوارها في منافسات الكوميتيه تحت 48 كجم، وأكدت حبيبة موهبتها من خلال المستوى القوي في مشوارها من أجل الوصول للبرونزية، واتسمت مبارياتها بالندية والمستوى الفني العالي.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز السلوفاكي مارتن فيرسماك بذهبية كاتا الناشئين، فيما تنوعت ذهبيات الكوميتيه بين عدة لاعبين ولاعبات، حيث تُوجت الألمانية سليدا ماين بذهبية وزن تحت 61 كجم للناشئات، والكرواتية آنا ماري بذهبية فوق 61 كجم للناشئات، والإيرانية غزال فتحي بذهبية تحت 48 كجم للشابات، إضافة إلى فوز فيرونيكا كاشينكوف (فئة AF1) بذهبية تحت 53 كجم للشابات، والمصرية جانا حازم بذهبية تحت 59 كجم للشابات، وإلينا بيترينكو (فئة AF1) بذهبية تحت 66 كجم للشابات، والأوزبكي سكروب ساديولايف بذهبية تحت 66 كجم للشباب، والأردني حاتم الحراسيس بذهبية تحت 68 كجم للشباب، والبنيني أساني بذهبية وزن فوق 61 كجم.

شهدت منافسات اليوم الثاني حضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالفجيرة وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وشيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث اطّلعا على سير المنافسات والتنظيم العام للبطولة، والتقيا باللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، في حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.

من جانبه، أشاد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بالمستوى التنظيمي الذي ظهرت به البطولة، مؤكداً أن إمارة الفجيرة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وأن النجاحات التنظيمية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، كما نوّه بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان المنظمة.

فيما ثمّن اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي الجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح البطولة، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث في دعم انتشار رياضة الكاراتيه وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.