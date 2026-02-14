الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
البلوشي يحقق أول ميدالية إماراتية في كأس العالم للمبارزة

البلوشي يحقق أول ميدالية إماراتية في كأس العالم للمبارزة
14 فبراير 2026 14:10

سان خوسيه (وام)
حقق البطل الإماراتي فارس البلوشي، إنجازاً تاريخياً لرياضة المبارزة في الدولة، بإحرازه الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للناشئين لسلاح الفلوريه، التي أُختتمت في كوستاريكا، بمشاركة 15 دولة و37 لاعباً في منافسات الفردي.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للإمارات في بطولات كأس العالم لسلاح الفلوريه على مستوى الناشئين، ليعكس التطور الذي تشهده المبارزة الإماراتية وحضورها على الساحة الدولية.
وقدم فارس البلوشي، لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، أداءً قوياً طوال مشواره في البطولة، ونجح في بلوغ الأدوار النهائية بجدارة قبل أن يحسم الميدالية البرونزية.
واستهل البلوشي مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على لاعب بورتريكو في دور الـ32 بنتيجة 15-8، ثم تغلب على منافسه المصري في دور الـ16 بنتيجة 8-7، قبل أن يحقق فوزاً لافتاً على اللاعب المكسيكي المصنف الرابع عالمياً في دور الثمانية بنتيجة 15-13، ليبلغ الدور نصف النهائي، حيث خسر أمام بطل جواتيمالا بنتيجة 10-15، ليحرز الميدالية البرونزية.
وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يجسد حجم الدعم الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، ويعكس حجم الاستثمار في إعداد ورعاية المواهب الرياضية القادرة على تمثيل الدولة ورفع علمها في المحافل العالمية.
ووجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه المتواصل لرياضة المبارزة وإعداد جيل رياضي موهوب.
وأشاد بعزيمة اللاعب وإصراره، مشيراً إلى أن هذه الميدالية جاءت نتيجة عمل كبير وجهود مشتركة بين الاتحاد والجهات الداعمة، إلى جانب الدور الإيجابي لنادي الفجيرة للفنون القتالية في دعم لاعبيه بما يخدم المنتخبات الوطنية.
وأكد أن هذا التتويج يعد حافزاً لمواصلة تطوير قاعدة المواهب في رياضة المبارزة، معرباً عن تقديره لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما المتواصل.

