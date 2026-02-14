الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«الجرافيتي» يتخطى المنافسات بـ «لوحة ماسترز أبوظبي» في الحديريات

«الجرافيتي» يتخطى المنافسات بـ «لوحة ماسترز أبوظبي» في الحديريات
14 فبراير 2026 17:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
في أبوظبي، لا تُقاس المسافات بالكيلومترات فحسب، بل بعمق التجربة وثراء المشهد، هنا في الحديريات، تتجسّد روح منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» لوحةً نابضة بالحياة، رياضي يعبر بثبات تحت جسرٍ تزدان جدرانه برسوم الجرافيتي، فتلتقي إرادة الإنجاز مع نبض الفن في مشهدٍ يختصر الحكاية.
اللقطة لا توثّق سباقاً عابراً، بل تروي تفاصيل مكانٍ يصوغ هويته بين زرقة السماء، وانسيابية المسارات، وألوان الجداريات التي تُضفي على المنافسات بُعداً جمالياً خاصاً.
في الحديريات، تبدو الرياضة أكثر من أداء، والفن أكثر من زينة، كلاهما يكمل الآخر في صورةٍ تخلّد لحظة عبور نحو القمة.
وتبرز الحديريات كوجهة استثنائية لرياضات التحمّل والسباقات المتعددة التخصصات، بمسار دراجات يمتد لنحو 28 كيلومتراً، ومسارات وعرة للدراجات الجبلية، إضافة إلى مسار مخصّص لسباقات الترياثلون، لتغدو الجزيرة مسرحاً مفتوحاً للتحدي والإبداع تحت سماء العاصمة.

