نورة الجسمي: تتويج أبطال الماسترز يعكس روح التحدي والشغف

نورة الجسمي: تتويج أبطال الماسترز يعكس روح التحدي والشغف
14 فبراير 2026 17:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عبّرت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادتها بالمشاركة الفاعلة في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، وتتويج أبطال من مختلف الفئات العمرية يعكس روح الاستمرارية والشغف الرياضي.
وقالت الجسمي على هامش تتويج الأبطال: «يسعدنا مشاركة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ضمن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، ونتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة على الجهود الكبيرة التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث المميز».
وأضافت: «نحن فخورون بتتويج نخبة من الرياضيين من فئات عمرية مختلفة، تجاوزت 30 عاماً ووصلت إلى 55 عاماً، في مشهد يعكس روح العطاء والاستمرارية في الرياضة»، وأشارت إلى أن احتضان أبوظبي لمثل هذه البطولات العالمية يعزّز مكانتها كعاصمة للرياضة، ويؤكد أهمية دورنا كمجتمع رياضي في دعم هذه الفعاليات النوعية.
وختمت الجسمي: «رسالة الماسترز واضحة كون الرياضة لا تتوقف عند عمر معين، بل تظل أسلوب حياة وشغفاً متجدداً في كل المراحل».

نورة الجسمي
الريشة الطائرة
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
