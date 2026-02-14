«إسطبلات العزم» بطل كأس زايد بن منصور بن زايد للقدرة

عصام السيد (أبوظبي)

تُوج الفارس عبد الله أحمد مهدي، على صهوة الفرس «بدوينا كارولاين» لإسطبلات «العزم»، بطلاً لسباق كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، ويُختتم غداً بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

ونظّم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد مشاركة 237 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.وأحرز عبد الله أحمد المركز الأول في السباق، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 3:24:01 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.41 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد عبد القادر الموسوي على صهوة «لامراي اماديو» لإسطبلات «ند الثمام»، وسجّل 3:24:28 ساعة، فيما حلّت في المركز الثالث الفارسة كوثر زيتوني على صهوة «لسي بونزي» لإسطبلات «إنجاز»، وسجلت 3:25:15 ساعة.

وعقب ختام السباق توّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف القرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.

وأعرب الفارس البطل عن سعادته بتحقيق الفوز من المشاركة الثانية في مسيرته، وقال: «المرحلة الأولى كانت الأصعب لأنه كان يسعى للسيطرة على خيله والتأكد من هدوئه، ومن ثم وبتوجيهات مدربه حافظ على وتيرة سرعة الخيل قبل أن يحسم الصدارة في المرحلة الأخيرة».

ويُختتم المهرجان اليوم بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق 40 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 35 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

من ناحية أخرى، أعلنت القرية اعتماد برنامج سباق ألعاب الماسترز لمسافة 40 كلم، بمشاركة فرسان من داخل الدولة وخارجها بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية المختلفة، بما يتماشى مع أهداف استضافة فعاليات الألعاب في أبوظبي، بتحقيق التفاعل المجتمعي، واستدامة ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكدت في بيان لها، انطلاق إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتوفير كافة التدابير الخاصة بنجاح السباق، وفق منظومة العمل المتكاملة في القرية، والمتمثلة في الفرق البيطرية والفنية، واللجان المختلفة في التنسيق والإعداد، وصولاً إلى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في السباق.