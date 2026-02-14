الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدراجات البارالمبية» يتالق بـ 7 ميداليات في ختام «الطريق الآسيوية»

«الدراجات البارالمبية» يتالق بـ 7 ميداليات في ختام «الطريق الآسيوية»
14 فبراير 2026 14:40

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية «الطريق»، والتي أقيمت بمدينة القصيم السعودية، بعد أن نجح أبطال المنتخب في إضافة 6 ميداليات جديدة خلال منافسات الفردي العام لفئة (C). 
حيث تمكّن أحمد البدواوي من إحراز الميدالية الذهبية في فئة (MC5)، فيما أضاف عبدالله البلوشي ذهبية أخرى في فئة (MC4)، بينما حققت سلامة الخاطري الميدالية الفضية في فئة (WC5).
كما تُوج ذياب المهيري بالميدالية البرونزية في فئة (MC5)، وأضاف سالم الجنيبي برونزية فئة (MC3)، فيما حقق سعيد الظاهري الميدالية الفضية في فئة (H4)، ونال حسين المازم الميدالية البرونزية في فئة (H3)، ليواصل المنتخب تعزيز رصيده من الإنجازات في البطولة.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن النتائج المحققة تعكس تطور مستوى لاعبي المنتخب والاستعداد الجيد للبطولة، مشيراً إلى أن الإنجازات الحالية امتداد لما تحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة، وقال:
«نحن فخورون بما يقدّمه أبطال الإمارات من أداء مميز وروح تنافسية عالية، حيث جاءت هذه النتائج ثمرة العمل المشترك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري. الإنجاز الذي تحقق في غرب آسيا كان محطة مهمة عززت ثقة اللاعبين، ونسعى للاستمرار بنفس النهج لتحقيق المزيد من الإنجازات القارية».

أخبار ذات صلة
ذيبان المهيري يحصد ذهبية «الدراجات اليدوية» في «ألعاب الماسترز»
عبدالله جاسم يضيف ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الدراجات»
بطولة آسيا للدراجات البارالمبية
ذيبان المهيري
منتخب الدراجات
اللجنة البارالمبية الإماراتية
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©