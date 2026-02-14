«الدراجات البارالمبية» يتالق بـ 7 ميداليات في ختام «الطريق الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية «الطريق»، والتي أقيمت بمدينة القصيم السعودية، بعد أن نجح أبطال المنتخب في إضافة 6 ميداليات جديدة خلال منافسات الفردي العام لفئة (C).

حيث تمكّن أحمد البدواوي من إحراز الميدالية الذهبية في فئة (MC5)، فيما أضاف عبدالله البلوشي ذهبية أخرى في فئة (MC4)، بينما حققت سلامة الخاطري الميدالية الفضية في فئة (WC5).

كما تُوج ذياب المهيري بالميدالية البرونزية في فئة (MC5)، وأضاف سالم الجنيبي برونزية فئة (MC3)، فيما حقق سعيد الظاهري الميدالية الفضية في فئة (H4)، ونال حسين المازم الميدالية البرونزية في فئة (H3)، ليواصل المنتخب تعزيز رصيده من الإنجازات في البطولة.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن النتائج المحققة تعكس تطور مستوى لاعبي المنتخب والاستعداد الجيد للبطولة، مشيراً إلى أن الإنجازات الحالية امتداد لما تحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة، وقال:

«نحن فخورون بما يقدّمه أبطال الإمارات من أداء مميز وروح تنافسية عالية، حيث جاءت هذه النتائج ثمرة العمل المشترك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري. الإنجاز الذي تحقق في غرب آسيا كان محطة مهمة عززت ثقة اللاعبين، ونسعى للاستمرار بنفس النهج لتحقيق المزيد من الإنجازات القارية».