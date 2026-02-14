تورام يغيب عن يوفنتوس في «قمة إنتر» للإصابة

روما(رويترز)

​يغيب كيفرين تورام لاعب وسط يوفنتوس عن مباراة فريقه ⁠أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة ​القدم ‌اليوم السبت ⁠في ​ملعب سان سيرو.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الفرنسي (24 عاماً) ‌لم يتعاف من كدمة شديدة أصيب ‌بها خلال التدريبات عشية المباراة، مما أجبر ​المدرب لوتشيانو سباليتي على استبعاد أحد العناصر الأساسية في الفريق، لتجنب أي مخاطر غير ‌ضرورية.

ويعني غياب كيفرين ​أنه لن يلعب أمام شقيقه ماركوس مهاجم إنتر.

وسيلعب تيون كوبمينرز ​بدلاً ‌من ⁠تورام ‌في خط ‌الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي.

ويحتل يوفنتوس ⁠المركز الرابع في ترتيب ​الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة جمعها من 24 مباراة، بينما يتصدر إنتر البطولة بفارق 12 نقطة.