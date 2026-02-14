تورام يغيب عن يوفنتوس في «قمة إنتر» للإصابة

روما(رويترز)
يغيب كيفرين تورام لاعب وسط يوفنتوس عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت في ملعب سان سيرو.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الفرنسي (24 عاماً) لم يتعاف من كدمة شديدة أصيب بها خلال التدريبات عشية المباراة، مما أجبر المدرب لوتشيانو سباليتي على استبعاد أحد العناصر الأساسية في الفريق، لتجنب أي مخاطر غير ضرورية.
ويعني غياب كيفرين أنه لن يلعب أمام شقيقه ماركوس مهاجم إنتر.
وسيلعب تيون كوبمينرز بدلاً من تورام في خط الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة جمعها من 24 مباراة، بينما يتصدر إنتر البطولة بفارق 12 نقطة.