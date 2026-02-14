الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث

«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
14 فبراير 2026 19:03

دبي (وام)

تواصلت لليوم الثالث فعاليات النسخة السابعة من «ألعاب دبي»، المقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وشهدت الجولة الأولى لثالث أيام البطولة منافسات تحدي الحكومة لفئة السيدات، وجولتين لتحدي المُدن.
وتنافست الفرق في البطولة، التي تُنظَم بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة «بيوند» للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.
وتوجب على المشاركين تخطي سبعة حواجز، تطلبت مستويات عالية من قوة التحمل واللياقة البدنية والقدرة على التفكير الاستراتيجي والتنسيق الجماعي.
واتسمت جولات التحديات بإيقاع تنافسي سريع، حيث تعين على الرياضيين العمل معاً ضمن وحدات متكاملة في سباق ضد الزمن، للوصول لخط النهاية بأوقات متقاربة، ما أضفى مزيداً من التشويق والإثارة على المنافسات.
وشهدت الجولة الأولى من اليوم الثالث منافسات «تحدي الحكومة للسيدات»، بمشاركة 147 لاعبة يمثلن 21 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وتنافست الفرق لحجز أربع بطاقات للتأهل إلى النهائي، والذي جاء من نصيب فريق وزارة الدفاع بمجموع نقاط 128.34، وفريق وزارة التربية والتعليم بمجموع نقاط 106.56، وفريق دبي الصحية بمجموع نقاط 102.39، وفريق شرطة دبي بمجموع نقاط 99.29.
وأظهرت الفرق مستوىً رفيعاً من الأداء تميز بالانضباط والدقة التكتيكية والتفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق أثناء تخطي الحواجز التي تطلبت منهم جهداً بدنياً وذهنياً كبيراً، وأبرزت هذه المنافسات مستوى الاستعداد العالي لفرق الجهات الحكومية، وأكدت تركيز البطولة على الانسجام، والمرونة، وقدرات التواصل تحت الضغط.
وتواصل ألعاب دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لتحديات الفرق الرياضية، حيث يشهد تحدي المُدن أكبر نسخة له منذ انطلاقه قبل ثلاث دورات وشاركت به 56 مدينة، تنافس لاعبوها في اليوم الثالث للبطولة.
وحظيت المُدن المشاركة بفرصة الحصول على نقاطٍ إضافية عبر تحدي البرج الأسبوع الماضي، لتحسن بذلك نتائجها في المنافسات الرئيسية، حيث خضع اللاعبون لاختبار بدني وذهني فريد لصعود 160 طابقاً في برج خليفة.

