طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، أحد أبطال الجوجيتسو في دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، جانباً من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث اطّلع على سير المنافسات في عدد من الرياضات، والتقى بالمسؤولين والرياضيين والمنظمين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز الرياضة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة الصحية وجودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً. كما شملت الزيارة جولة في المساحة المجتمعية، التي تمثل منصة متكاملة للأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ومستدام.

وأكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي أن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للفعاليات الرياضية ذات البعد الاستراتيجي، إذ تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بنهج «الرياضة للجميع».

وأشار إلى أن الحدث، بوصفه أكبر مهرجان رياضي مجتمعي في المنطقة، يجمع أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أرجاء العالم، يتنافسون في 38 رياضة، في مشهد يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى.

وأوضح أن استقطاب المشاركين من عمر 30 عاماً فما فوق، من الهواة إلى الرياضيين أصحاب الخبرة، يعكس رؤية متكاملة تقوم على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة مستدام، ومسار متواصل للتطوير الذاتي وتحقيق الإنجاز، بما يدعم مستهدفات الدولة في رفع معدلات النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة.

وقال: «تجسد الألعاب قوة الرياضة في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز قيم الشمولية والتكافؤ، لا سيما من خلال إشراك أصحاب الهمم في مختلف المنافسات. إن الاستثمار في الرياضة المجتمعية هو استثمار في صحة الإنسان وجودة حياته وتماسك مجتمعه، وهو ركيزة أساسية ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

وأضاف: «إن النجاح التنظيمي للألعاب يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على استضافة أحداث عالمية بمعايير احترافية عالية، بما يعزز الثقة الدولية بمكانة أبوظبي مركزاً رياضياً رائداً. وأتقدم بخالص التهنئة إلى الرياضيين والمنظمين والمتطوعين وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، الذي لا يكتفي بالاحتفاء بالإنجاز الرياضي، بل يرسخ منظومة قيم قائمة على الوحدة والعافية والمشاركة المستدامة في الرياضة».