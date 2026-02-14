الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة دبي للتنس تضع النجمات في مواجهات مرتقبة

قرعة دبي للتنس تضع النجمات في مواجهات مرتقبة
14 فبراير 2026 20:38

دبي(الاتحاد)
جنبت قرعة بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أعلى ثماني لاعبات تصنيفاً من خوض الدور الأول، حيث تتجه المصنفة الأولى إيلينا ريباكينا المتوجة حديثاً في ملبورن – لمواجهة محتملة في الدور الثاني مع الألمانية تاتيانا ماريا. وفي المسار الآخر من القرعة، قد تلتقي المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا مع بطلة رولان جاروس مرتين باربورا كرايتشيكوفا، المتوجة بلقب دبي عام 2023، في دور الـ32، في حال تجاوزت الأخيرة مباراتها الافتتاحية أمام أناستاسيا بافليوتشينكوفا.
ويضم مسار قرعة ريباكينا أيضاً المصنفة الثالثة وبطلة أميركا المفتوحة 2023 كوكو جوف، والمصنفة السابعة عالمياً إيلينا سفيتولينا، وبطلة رولان جاروس 2017 يلينا أوستابينكو، إضافة إلى البريطانية الأولى إيما رادوكانو، والموهبة الصاعدة ألكسندرا إيالا من الفلبين، التي ستواجه لاعبة متأهلة من التصفيات للتأهل إلى الدور الثاني وملاقاة بطلة دبي 2024 جاسمين باوليني.
وتضم البطولة نخبة من أبرز نجمات اللعبة، من بينهن بطلة أستراليا المفتوحة إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة عالمياً، والمصنفة الخامسة كوكو جوف، وحاملة لقب دبي 2025 صاحبة الإنجاز التاريخي ميرا أندرييفا، وذلك ضمن قائمة تضم 16 لاعبة من أفضل 20 لاعبة في العالم.
وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة السيدات في استاد سوق دبي الحرة للتنس بحلته المطوّرة خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، بمشاركة ست لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى بإجمالي تسعة ألقاب جراند سلام.
وفي المسار المقابل من القرعة، إلى جانب أندرييفا، أصغر فائزة بلقب بطولة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، والمصنفة السادسة عالمياً جيسيكا بيجولا، تستهل النجمة اليونانية ماريا ساكاري مشاركتها بعد بلوغ نصف نهائي الدوحة الأسبوع الماضي بمواجهة المصنفة السادسة عشرة إيفا يوفِتش في الدور الأول. وتمثل مشاركة يوفِتش هذا العام الظهور الأول لها في الشرق الأوسط، وقد أبدت إعجابها بدبي، حيث استمتعت بمشاهد بانورامية للمدينة من أعلى برج خليفة.

 

