الرياضة

«الإمارات العالمية للقدرة» تعتمد «السباق المفتوح» وفعاليات «الماسترز»

«الإمارات العالمية للقدرة» تعتمد «السباق المفتوح» وفعاليات «الماسترز»
14 فبراير 2026 21:34

أبوظبي (وام)
أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اعتماد برنامج اليوم الختامي لمهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل غداً، بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، وسباق ألعاب الماسترز لمسافة 40 كلم.
وكشفت في بيان لها اليوم عن مشاركة فرسان من داخل الدولة وخارجها في سباق ألعاب الماسترز، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية المختلفة، بما يتماشى مع أهداف استضافة فعاليات الألعاب في أبوظبي، بتحقيق التفاعل المجتمعي، واستدامة ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأكدت انطلاق إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتوفير كافة التدابير الخاصة بنجاح السباقين، وفق منظومة العمل المتكاملة في القرية، والمتمثلة في الفرق البيطرية والفنية، واللجان المختلفة في التنسيق والإعداد، وصولا إلى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في السباقين.

