جمارك دبي تسجل «مشاركة فاعلة» في منافسات «ألعاب دبي 2026»

دبي (وام)

شاركت جمارك دبي في منافسات «ألعاب دبي 2026» في نسختها السابعة، ضمن أجواء تنافسية اتسمت بالحماس وروح التحدي، وذلك في إطار التزامها المستمر بترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز الجاهزية البدنية والذهنية لموظفيها، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ويرتقي بمستويات الأداء المؤسسي.

وجاءت مشاركة الدائرة إلى جانب 28 جهة حكومية خلال اليوم الثاني من الحدث الرياضي، الذي يجمع كوادر الجهات الحكومية على منصة واحدة تعزز روح التعاون والانتماء، وتكرّس مفاهيم التكاتف المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم فريق جمارك دبي أداءً متقدماً عكس مستوى عالياً من التنسيق والاحترافية خلال خوضه تحديات متنوعة استلزمت لياقة بدنية متكاملة، وتركيزاً ذهنياً عالياً، وسرعة في اتخاذ القرارات، ما يعكس كفاءة كوادر الدائرة وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز مكانتها المؤسسية ويؤكد حضورها المشرف في المحافل الوطنية.

وأشاد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، خلال حضوره ودعمه لفريق الدائرة، بما أظهره الأعضاء من عزيمة وانضباط وروح تنافسية عالية، مؤكداً أن المشاركة في «ألعاب دبي» تمثل تجسيداً لقيم التكاتف المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح أن التميز لا يُبنى على الجهد الفردي فحسب، بل على تكامل الأدوار وتناسق الأداء ضمن منظومة واحدة، بما يعزز جودة الحياة الوظيفية ويرسخ بيئة عمل داعمة للإنجاز المستدام.

وأضاف: «دعم مثل هذه المبادرات يجسّد التزام جمارك دبي بتمكين كوادرها وتعزيز جاهزيتها، من خلال بناء فرق عمل متماسكة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج مستدامة».

وأكد أن المشاركة في هذه الفعالية الوطنية تنسجم مع توجهات الدائرة الاستراتيجية في الاستثمار برأس المال البشري والارتقاء برفاه الموظفين، بما يعزز مسيرة التميز المؤسسي ويدعم رؤية دبي في ترسيخ مجتمع أكثر صحة ونشاطاً واستدامة.

وتُعد «ألعاب دبي» منصة رياضية رائدة تجمع فرقاً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في منافسات مبتكرة تعزز روح التحدي والتعاون، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في دعم الرياضة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية، حيث شارك خلال اليومين الأول والثاني من المنافسات 56 دائرة حكومية في انعكاس واضح لحجم الإقبال المؤسسي على هذا الحدث الرياضي البارز.