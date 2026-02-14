«السلم للدراجات الهوائية» تعزز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية

دبي (وام)

رسخت بطولة السلم للدراجات الهوائية مكانتها كإحدى أبرز المحطات الملهمة في أجندة الفعاليات الرياضية بدبي، بعدما تحولت خلال عقد من الزمن إلى حدث سنوي بارز يجمع بين التنافس الرياضي، والترويج لنمط الحياة الصحي، وإبراز المقومات الطبيعية والحضارية للإمارة.

وتقام البطولة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، بمشاركة واسعة من نخبة الدراجين الإماراتيين والدوليين، ضمن فئات متعددة تشمل الرجال والسيدات، والهواة والمحترفين، ما أكسبها بعداً مجتمعياً واحترافياً في آن واحد.

وانطلقت بطولة السلم للدراجات الهوائية للمرة الأولى عام 2017 في محمية المرموم بسيح السلم، لتصبح منذ ذلك الحين إحدى أكبر السباقات المجتمعية للدراجات في العالم من حيث تنوع الفئات وقيمة الجوائز.

وشهدت البطولة تطوراً متسارعاً على مستوى التنظيم، وتنوع المسارات، والحضور الدولي، حتى باتت محطة رئيسية في روزنامة سباقات الدراجات بالمنطقة.

وضمت البطولة سباقات نوعية عكست تنوعها وأهدافها المجتمعية والرياضية، من أبرزها سباق الهواة الإماراتيين للرجال تحت شعار «الأمن والأمان» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وسباق النخبة «ديوان سمو حاكم دبي» الذي يمتد لمسافات طويلة، ويستقطب نخبة الدراجين المحترفين.

وشملت البطولة كذلك السباق الصحراوي، الذي يُعد من أكثر السباقات تحدياً نظراً لتنوع تضاريسه الرملية والجبلية، بما يعكس خصوصية البيئة الإماراتية، وقدرة المشاركين على خوض تجارب رياضية عالية المستوى في قلب الصحراء.

كما شكلت سباقات السيدات محطة مهمة عكست التزام البطولة بتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الرياضية، إلى جانب محطات خاصة، مثل سباق «سيف الشرف» احتفاءً بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم من أكاديمية ساندهيرست العسكرية، في مبادرة جمعت بين الرياضة، والاحتفاء بالإنجازات الوطنية.

وشهدت النسخة الأخيرة إضافة سباق «عرقوب السديرة»، كأول وأكبر سباق من نوعه، امتد لمسافة 100 كيلومتر من منطقة السمحة في أبوظبي، وصولاً إلى سيح السلم في دبي، في خطوة نوعية عززت من قيمة البطولة وتنوع مساراتها، ووسعت نطاقها الجغرافي بما يعكس تكامل الجهود الرياضية على مستوى الدولة.

ومثلت النسخة العاشرة، التي أقيمت تحت شعار «عشر سنوات من الإنجازات والنجاح»، محطة مفصلية في مسيرة البطولة، بعدما ضمت مجموعة من السباقات الرئيسية شملت سباق «الأمن والأمان» للإماراتيين، وسباق «ديوان سموّ حاكم دبي» للعام الثاني على التوالي، وسباق السيدات، إلى جانب السباقات الصحراوية للرجال والسيدات، وسباق «عرقوب السديرة» الذي تميز بمشاركة قافلة الهجن من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ما أضفى بعداً تراثياً يعكس عمق الهوية الوطنية، وتكامل الرياضة مع الموروث الثقافي.

وأسهمت البطولة، في نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز التنافس بين المحترفين والهواة، ودعم الصحة العامة ونمط الحياة النشط، إلى جانب دورها في الترويج السياحي والرياضي لدبي، عبر تسليط الضوء على محمية المرموم وسيح السلم وجهة مثالية للرياضات الخارجية والسياحة البيئية، بما يعزز من جاذبية الإمارة على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

وأكد رامي النابلسي، عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن حجم المشاركة المتزايد في كل نسخة يعكس المكانة التي وصلت إليها البطولة ضمن منظومة سباقات الدراجات العالمية، مشيراً إلى أنها باتت محطة تستقطب نخبة الأبطال من مختلف الدول.

من جانبه، أكد عبدالله حمدان بن دلموك، المدير التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن اختيار مسار السباق في منطقتي عرقوب السديرة وساحل السميح أسهم في ربط الرياضة بالإرث الحضاري والتاريخي للإمارات، باعتبارهما من المواقع المرتبطة بمحطات مفصلية في تاريخ الدولة قبل قيام الاتحاد.

بدوره، نوه البلجيكي جينز ريندر، درّاج فريق شرطة دبي والمتوّج بطلاً لفئة الرجال المحترفين في سباق عرقوب السديرة، بالمستوى التنافسي العالي لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وبالتنظيم المتميز والأجواء المصاحبة للسباق في دبي، مؤكداً عزمه على مواصلة المنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.