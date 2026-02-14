الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أتلتيكو يجدد الجراح.. تعرف على أسوأ 10 هزائم في تاريخ برشلونة!

أتلتيكو يجدد الجراح.. تعرف على أسوأ 10 هزائم في تاريخ برشلونة!
14 فبراير 2026 23:15

معتز الشامي (أبوظبي)
مني برشلونة بهزيمة تاريخية أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث لم يخسر البلوجرانا بفارق 4 أهداف في الشوط الأول منذ موسم 1953-1954.
وفشل برشلونة في التسجيل للمرة الرابعة منذ تولي هانسي فليك تدريب الفريق، حيث أخفق البلوجرانا في التسجيل أمام ريال سوسيداد (1-0) وليجانيس (0-1) في موسم 2024/25، وفي موسم 2025/26، خسر أمام تشيلسي (3-0) في دوري أبطال أوروبا في 25 نوفمبر، والآن أمام أتلتيكو مدريد (4-0) في كأس ملك إسبانيا.
لكن لا تزال هناك مباراة الإياب، في الثالث من مارس على ملعب كامب نو. وقد سبق للنادي الكتالوني أن قلب تأخره في مباراة مماثلة؛ عام 2017 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
رغم من كونه اسماً عريقاً في عالم كرة القدم إلا أن النادي الكتالوني قد عانى أيضاً من بعض الهزائم الثقيلة، ولكن ما هي أسوأ 10 هزائم في تاريخ برشلونة؟
1- أتلتيك بلباو 12 - 1 برشلونة..
في الثامن من فبراير عام 1931، أقيمت مباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 1930-1931 على ملعب سان ماميس. اعتمد الفريق المضيف على تألق أجوستن ساوتو «باتا»، الذي سجل 7 أهداف في ذلك اليوم. 
2- ريال مدريد 11 - 1 برشلونة..
في 13 يونيو 1943، أقيمت مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز برشلونة 3-0 على ملعب كامب دي ليس كورتس. لم يكتف ريال مدريد بتحقيق عودة تاريخية، بل حقق أكبر فوز له على برشلونة في تاريخه.
3- إشبيلية 11 - 1 برشلونة..
انطلقت منافسات الدوري الإسباني موسم 1940-1941 لكلا الفريقين في 29 سبتمبر 1940، بفوز تاريخي ساحق لإشبيلية. 
4-إشبيلية 8 - 0 برشلونة..
في 21 أبريل 1946، أقيمت مباراة الذهاب من كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة. حقق إشبيلية فوزاً تاريخياً بـ 8 أهداف، ولم يكن فوز برشلونة 1-0 في مباراة الإياب كافياً.
5- برشلونة 2 - 8 بايرن ميونيخ..
كانت آخر هزيمة مذلة في هذه القائمة هي الخسارة التي مني بها برشلونة أمام بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ما جعل يوم 14 أغسطس 2020 يوماً أسوداً في تاريخ النادي.
6- ريال مدريد 8 – 2 برشلونة..
في 3 فبراير 1935، أقيمت مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب تشامارتين القديم، في الجولة العاشرة، حيث تعرض برشلونة لهزيمة ساحقة.
7- برشلونة 0 - 6 أتلتيك بلباو..
في 21 أكتوبر 1945، أقيمت الجولة الخامسة من موسم الدوري الإسباني 1945-1946، حيث زار بلباو ملعب كامب دي ليس كورتس القديم، وانتهت المباراة بفوز ساحق للنادي الباسكي بسداسية تاريخية.
8-إسبانيول 6 – 0 برشلونة..
أقيمت مباراة الديربي الكتالوني بين إسبانيول وبرشلونة في 15 أبريل 1951، على ملعب ساريا، بالجولة 29 من الدوري الإسباني موسم 1950-1951، حيث سقط برشلونة بسداسية تاريخية مرة أخرى.
9-ريال أوفييدو 6 - 0 برشلونة..
في 14 يناير 1945، أقيمت مباراة الجولة الخامسة عشرة من موسم الدوري الإسباني 1944-1945، حيث سقط برشلونة بـ 6 أهداف مرة ثالثة، ولكن أمام ريال أوفييدو. 
10-غرناطة 6 – 0 برشلونة..
في 15 فبراير 1942، أقيمت مباراة في الجولة 20 من موسم الدوري الإسباني 1941-1942، وسقط برشلونة بسداسية تاريخية للمرة الرابعة، ولكن هذه المرة أمام غرناطة.

 

