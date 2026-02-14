الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العين يفقد نقطتين في صراع القمة بالتعادل مع النصر في دوري أدنوك

العين يفقد نقطتين في صراع القمة بالتعادل مع النصر في دوري أدنوك
14 فبراير 2026 22:29

معتز الشامي (أبوظبي)
فقد نادي العين نقطتين ثمينتين في السباق المشتعل على قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعد التعادل المثير أمام ضيفه النصر، بهدف لمثله، في مواجهة شهدت واقعتي طرد للاعبي العين كاكو بالدقيقة 60 ورامي ربيعة بالدقيقة 90+3، وتقدم النصر عبر مهدي قائدي بالدقيقة 21، وأدرك بالاسيوس هدف التعادل للعين بالدقيقة 66، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 38 نقطة بالتساوي مع شباب الأهلي المتصدر وله مباراة مؤجلة، بينما رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في الترتيب السادس.
وقد شهدت المواجهة توتر الأجواء بينالفريقين، لاسيما في الوقت بدل الضائع الذي شهد احتساب الحكم لركلتي جزاء، قبل أن تتدخل تقنية «الفار» في أكثر من مناسبة وتلغي قراري حكم الساحة، إلا أن الحكم قام بطرد رامي ربيعة بعد أن سبق وأشهر البطاقة الحمراء في وجه كاكو ليتأثر الفريق ويفقد نقطتين ثمينتين.
وإجمالاً كان أداء النصر أفضل فنياً والأكثر خطورة على المرمى، ولولا تألق الحارس خالد عيسى في الدقائق الأخير، لتمكن «العميد» من استغلال النقص العددي والفوز بنتيجة اللقاء.

