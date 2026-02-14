الفريق الفرنسي لقفز الحواجز يتوج بكأس «جولة أبوظبي لدوري الأمم»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفريق الفرنسي لقفز الحواجز بكأس الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم؛ والتي تستضيفها أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي، وتتنافس فيها أفضل 10 فرق على مستوى العالم، بالإضافة إلى فريق الإمارات البلد المضيف.

شهد المنافسات وتوّج فرسان الفرق الفائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري لبطولة كأس الإمارات الدولية لقفز الحواجز من فئة خمس نجوم، والتي تزامنت معها الجولة الأولى ـ أبوظبي ـ لدوري لونجين للأمم، وشهدها أيضاً إنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وباتريك عون، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، راعي الدوري، وسلطان خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير البطولة، وناعمة المنصوري، عضو مجلس اتحاد الإمارات للفروسية.

وأسفرت نتائج أولى جولات دوري لونجين للأمم، عن فوز الفريق الفرنسي بمجموع 8 نقاط جزاء في الجولتين (0 + 8)، وجاء الفريق الألماني ثانياً بمجموع 12 نقطة جزاء (8 + 4)، وثالثاً وبفارق الزمن الفريق البرازيلي بمجموع 12 نقطة جزاء (8 + 4).

واحتل الفريق الإماراتي المركز الخامس بمجموع 20 نقطة جزاء (4 + 16)، ومثله الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي، حميد عبد الله المهيري، عبد الله محمد المري.

وضمن البطولة الدولية من فئة النجمتين، تصدر الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني اس أوف ذا لولاندس» في 32.89 ثانية، وحل ثانياً البريطاني شاد فيلوس، وجاء مواطنه ميغان ويليامز ثالثاً.

وخلال المنافسة الدولية الأولى لفرسان القفز من فئة الـ (جونيورز)، حاز فرسان الإمارات بالمراكز الأولى، عبر عبد الله عمران العويس مع الفرس «كيو ـ لينا»، وبزمن 61.59 ثانية، وعلياء عدنان المهيري ثانية، وعلي شهاب الرحمه على التوالي.