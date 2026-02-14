الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للصقور» يتوج بكأس الاتحاد الدولي للعام الثاني على التوالي

«الإمارات للصقور» يتوج بكأس الاتحاد الدولي للعام الثاني على التوالي
15 فبراير 2026 00:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يحضر أفراح الغفلي والشامسي والكتبي
أحمد بن محمد وأحمد بن سعود يعزيان في وفاة عبدالمجيد صديقي

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ورئيس الاتحادين؛ «الدولي لرياضات وسباقات الصقور»، و«الإماراتي للصقور»، الإنجاز المستحق لفريق اتحاد الإمارات والمتمثل في التتويج بلقب الكأس الدولية للعام الثاني على التوالي.
وجاء هذا الفوز خلال النسخة الثالثة من البطولة التي تحمل اسم «أشواط الماسترز»، حيث حقق الفريق ثلاثة أرقام عالمية تؤكد ريادة الإمارات في هذه الرياضة العريقة، حيث تمنى سموه للفريق المزيد من التميز والتوفيق.
وقال سموه، إن الفوز هو نتاج رؤية واضحة لتحويل الرياضة التراثية إلى منافسة احترافية عالمية، وثمرة عمل مؤسسي وجهود كبيرة هدفها ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات وسباقات الصقور، وبما يترجم دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم برياضة الصقور العريقة.
كما هنأ معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، الفريق على الأداء الاستثنائي في النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي تُوِّج بثلاثة أرقام عالمية ولقب جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.
وقال معاليه إن ما تحقق هو نتيجة دعم القيادة الرشيدة وتكامل جهود الفرق الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن الإنجاز يؤكد أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز حضورها العالمي في رياضات وسباقات الصقور، وترسيخ أعلى معايير التميز في تنظيمها وتطويرها.
وفاز فريق اتحاد الإمارات للصقور بلقب النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي «أشواط الماسترز» لمسافة 400 متر وللعام الثاني على التوالي، وذلك خلال المنافسات التي أُقيمت في ميدان لهباب بدبي، ليحقق الفريق 3 أرقام عالمية في أشواط مختلفة، عقب تطبيق الرقم العالمي للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي الكبير.
وحقق الفريق المركز الأول والرقم العالمي في شوط جير شاهين بزمن قدره 15.991 ثانية، وشوط بيور جير بزمن قدره 16.784 ثانية، وشوط جير تبع بزمن قدره 17.399 ثانية، فيما حقق فريق جمعية القناص القطرية المركز الأول والرقم العالمي في شوط قرموشة بزمن قدره 17.085 ثانية.
وفي الترتيب العام، حصل الفريق على المركز الأول بإجمالي 93 نقطة، فيما حل فريق لجنة رياضات الموروث الشعبي بالبحرين ثانياً بـ 69 نقطة، وجاءت جمعية القناص القطرية بالمركز الثالث بـ65 نقطة.
وشهدت النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور مشاركة دولية واسعة شملت 27 فريقاً من 25 دولة، تنافسوا في 4 أشواط متنوّعة هي بيور جير، جير شاهين، قرموشة، وجير تبع، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وراشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز في أبوظبي 2026، وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، والشخصيات الرياضية.

أحمد بن محمد
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
زايد بن حمد بن حمدان
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©