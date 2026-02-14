«الإمارات للصقور» يتوج بكأس الاتحاد الدولي للعام الثاني على التوالي

دبي (وام)

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ورئيس الاتحادين؛ «الدولي لرياضات وسباقات الصقور»، و«الإماراتي للصقور»، الإنجاز المستحق لفريق اتحاد الإمارات والمتمثل في التتويج بلقب الكأس الدولية للعام الثاني على التوالي.

وجاء هذا الفوز خلال النسخة الثالثة من البطولة التي تحمل اسم «أشواط الماسترز»، حيث حقق الفريق ثلاثة أرقام عالمية تؤكد ريادة الإمارات في هذه الرياضة العريقة، حيث تمنى سموه للفريق المزيد من التميز والتوفيق.

وقال سموه، إن الفوز هو نتاج رؤية واضحة لتحويل الرياضة التراثية إلى منافسة احترافية عالمية، وثمرة عمل مؤسسي وجهود كبيرة هدفها ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات وسباقات الصقور، وبما يترجم دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم برياضة الصقور العريقة.

كما هنأ معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، الفريق على الأداء الاستثنائي في النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي تُوِّج بثلاثة أرقام عالمية ولقب جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.

وقال معاليه إن ما تحقق هو نتيجة دعم القيادة الرشيدة وتكامل جهود الفرق الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن الإنجاز يؤكد أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز حضورها العالمي في رياضات وسباقات الصقور، وترسيخ أعلى معايير التميز في تنظيمها وتطويرها.

وفاز فريق اتحاد الإمارات للصقور بلقب النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي «أشواط الماسترز» لمسافة 400 متر وللعام الثاني على التوالي، وذلك خلال المنافسات التي أُقيمت في ميدان لهباب بدبي، ليحقق الفريق 3 أرقام عالمية في أشواط مختلفة، عقب تطبيق الرقم العالمي للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي الكبير.

وحقق الفريق المركز الأول والرقم العالمي في شوط جير شاهين بزمن قدره 15.991 ثانية، وشوط بيور جير بزمن قدره 16.784 ثانية، وشوط جير تبع بزمن قدره 17.399 ثانية، فيما حقق فريق جمعية القناص القطرية المركز الأول والرقم العالمي في شوط قرموشة بزمن قدره 17.085 ثانية.

وفي الترتيب العام، حصل الفريق على المركز الأول بإجمالي 93 نقطة، فيما حل فريق لجنة رياضات الموروث الشعبي بالبحرين ثانياً بـ 69 نقطة، وجاءت جمعية القناص القطرية بالمركز الثالث بـ65 نقطة.

وشهدت النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور مشاركة دولية واسعة شملت 27 فريقاً من 25 دولة، تنافسوا في 4 أشواط متنوّعة هي بيور جير، جير شاهين، قرموشة، وجير تبع، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وراشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز في أبوظبي 2026، وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، والشخصيات الرياضية.