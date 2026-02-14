الهلال والترجي إلى ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة (أ ف ب)

حجز الهلال السوداني مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في صدارة المجموعة «الحديدية» الثالثة إثر تغلبه على ضيفه سان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي 1-0 في كيجالي، فيما أخفق مولودية الجزائر في حجز البطاقة الثانية بخسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 0-2.

وأنجز الهلال مهمته في الشوط الأول عندما ترجم أفضليته إلى تفوق عبر المدافع الكونغولي الديمقراطي ستيفن أيبولا، من تسديدة قوية بعد تمريرة عبد الرؤوف عمر المتقنة (28).

وتابع الفريق الضيف اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه السنغالي جونيور جورج ميندي لنيله الإنذار الثاني (44).

برغم النقص العددي سعى الفريق الكونغولي إلى إدراك التعادل في الشوط الثاني مع تراجع لاعبي الهلال، وزادت معاناة الهلال بطرد صالح عادل (74)، إلا أن الفريق السوداني صمد وحافظ على الفوز.

وفي بريتوريا، اقتنص ماميلودي بطاقة التأهل بعدما تفوق على ضيفه مولودية الجزائر بهدفين نظيفين.

وكان «العميد» بحاجة إلى التعادل فقد ليضمن تأهله، إلا أنه واجه فريقاً قوياً مدعوماً بجمهور كبير.

وافتتح الكولومبي برايان ليون التسجيل لفريق «البرازيليين» بعدما استغل ارتداد الكرة من حارس المولودية ألكسيس قندوز ليتابعها في الشباك (6).

وواصل الفريق المضيف أفضليته مسيطراً على المجريات، مقابل اعتماد الجزائريين على المرتدات السريعة من دون تهديد صريح للمرمى الجنوب أفريقي.

وعزز ليون تفوق صنداونز في الشوط الثاني بعدما حول الكرة الشبك من تسديدة مباشرة خادعة اثر عرضية ذكية من أوبري موديبا (63).

ولم يظهر المولودية بقيادة المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا أي ردة فعل حقيقية لتنتهي المباراة بإقصائه من البطولة.

وتصدر الهلال الترتيب النهائي برصيد 11 نقطة وصنداونز ثانياً بتسع نقاط ومولودية الجزائر ثالثاً بسبع نقاط، وتذيل سان إيلوا الترتيب بخمس نقاط.

ولحق الترجي التونسي بركب دور الثمانية للمرة العاشرة على التوالي، مستعيداً توازنه اثر تغلبه على ضيفه أتلتيكو دي لواندا الأنجولي 2-0 على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن المجموعة الرابعة.

وتفاوت أداء فريق «باب السويقة» بين شوطي اللقاء، إذ ظهر متواضعاً في الشوط الأول، قبل أن يعيد المدرب الموقت الفرنسي كريستيان براكوني الذي تولى المهمة بعد إقالة ماهر الكنزاري الجودة للفريق في الثاني.

ويدين الترجي بالفضل إلى لاعبه المالي أبو بكر دياكيتي الذي بكر في التسجيل مطلع الشوط الثاني، من رأسية بعد تمريرة من شهاب الجبالي (46).

وواصل الفريق التونسي سيطرته مهدراً فرصاً عديدة، قبل أن يعزز المالي الآخر جاك ديارا تفوق الترجي من تسديدة قوية (83).

وفي المجموعة ذاتها، خسر الملعب المالي المالي أمام مضيفه سيمبا التنزاني 0-1 في دار السلام.

وحافظ الملعب على الصدارة برصيد 11 نقطة أمام الترجي الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط وأتلتيكو ثالث بست نقاط وسيمبا رابعاً بخمس.